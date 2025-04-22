В Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать

Эта функция позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи без "Диспетчера задач".

В Windows 11 существует скрытая функция, позволяющая быстро закрывать программы, в которых произошел сбой, устраняя необходимость обращения к "Диспетчеру задач". Об этом сообщает издание WindowsLatest.

По умолчанию эта фича отключена. Чтобы активировать ее, нужно:

открыть настройки Windows;

перейти в раздел "Система";

выбрать пункт "Для разработчиков";

включить опцию "Завершение задач" (End Task).

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После этого при неисправности какого-либо приложения достаточно будет щелкнуть правой кнопкой мыши по его иконке на панели задач и выбрать "Завершить задачу". Это приведет к закрытию приложения.

Таким образом можно забыть про комбинацию CTRL+ALT+DEL для вызова "Диспетчера задач" и поиска неисправностей.

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересело лишь 26% юзеров.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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