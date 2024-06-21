В компании считают, что пока она слишком противоречива, чтобы ею кто-то пользовался.

После критики экспертов по безопасности и пользователей компания Microsoft решила все же отозвать распространение новой ИИ-функции Recall. По задумке, она позволяет искать и вспоминать все, что вы видели или делали на своем ПК с Windows 11.

Ранее Recall была удалена из публичных сборок Windows 11 для новых ноутбуков на ARM-процессорах, а теперь она пропала даже из инсайдерских сборок. Очевидно, что Microsoft пытается скрыть спорный фукционал даже от инсайдеров, которые должны были протестировать ее перед релизом, пишет Tom's Hardware.

Recall – новая ИИ-функция для Copilot+PC устройств, которая с согласия пользователя автоматически делает снимки экрана каждые несколько секунд и извлекает из них информацию с помощью нейросети. Хотя целью функции является помощь пользователю отслеживать свои действия на временной шкале, эта функция сразу вызвала спорную реакцию в сети.

Microsoft явно считает, что Recall пока что является слишком противоречивой, чтобы ею кто-то пользовался. Возможно, новая версия появится в будущей сборке Insider, но когда это произойдет, остается загадкой.

Напомним, в конце мая Microsoft анонсировала новый бренд Copilot Plus – так теперь будут называть ноутбуки с интегрированной поддержкой ИИ. Для таких устройств будут доступны некоторые эксклюзивные ИИ-функции в Windows 11 вроде Recall. Конкурировать они будут с MacBook Air от Apple.

Как УНИАН уже рассказывал, Microsoft не планирует выпускать Windows 12 в этом году. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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