Основной акцент в новом поколении Samsung сделала на уменьшении габаритов и фотовозможностях.

На прошлой неделе Samsung презентовала Galaxy Z Fold 7, вероятно, самый продвинутый смартфон компании на сегодня. Портал GSMArena опубликовал подробный обзор новой раскладушки, оценив его дизайн, автономность и прочее.

Основной акцент в уже седьмом поколении Samsung сделала на уменьшении габаритов: Galaxy Z Fold 7 в раскрытом виде имеет толщину в 4.2 мм, что на 25% меньше предыдущей модели. При этом весит он всего 218 г.

Таким образом "Фолд" наконец-то пришел к формату, когда его габариты практически не отличаются от традиционных смартфонов. Благодаря увеличенным экранам (как спереди, так и сзади), устройство стало удобно использовать в любом положении. Прежний компромисс в виде узкой внешней панели, за которую критиковали прошлые версии, остался в прошлом.

Видео дня

Также в Fold 7 обновили основной фотодатчик – теперь его разрешение составляет 200 Мп, прямо как в S25 Ultra. GSMArena говорит, что снимает телефон в разы лучше, чем Galaxy Z Fold 6. То же касается селфи-камеры.

Еще одним достоинством "Фолда" является продвинутая оболочка One UI 8 со множеством функций на основе ИИ. Кроме того, обновления смартфон будет получать целых семь лет – речь как о новых версиях ОС Android, так и патчах безопасности.

Какие минусы? Основной один: автономность осталась на том же уровне, что и у Galaxy Z Fold 6. В тестах GSMArena смартфон разрядился спустя 11 часов. Это результат немного ниже среднего, учитывая конкурентов. Также авторы посетовали на низкую мощность зарядки и отсутствие поддержки стилуса S Pen.

Но в целом Galaxy Z Fold7 ощущается стоящими апгрейдом в сравнении с Galaxy Z Fold 6. Кроме того, он лучше конкурентов от Google и OPPO. И его можно смело рекомендовать тем, кто хочет купить свой первый флагман с гибким дисплеем.

Samsung уже подтвердила, что до конца года выпустит свой складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung станет прямым конкурентом Huawei Mate XT, но будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь.

Как УНИАН уже рассказывал, Samsung вслед за Apple откажется от Plus-модели, оставив в линейке Galaxy S26 младшую, тонкую и премиальную модель.

Вас также могут заинтересовать новости: