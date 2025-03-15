Любой Android-смартфон теперь может следить за людьми: как работает новая функция

Пользователей iOS тоже можно отслеживать, если они предоставляют данные "Google Картам".

Google выпустила обновление для приложения "Найти устройство" (Find My Device) – теперь оно помогает не только находить и блокировать потерянные Android-устройства, но и отслеживать местоположение людей. Об этом пишет The Verge.

Нововведение включает новую вкладку "Люди", с местоположением друзей и членов семьи, которые находятся рядом и делятся своим местоположением. Пользователи на iOS тоже могут там отображаться, если они предоставляют данные "Google Картам".

Для удобства в приложении также появилась страница со списком людей, с которыми вы делитесь своим местоположением. В настройках можно быстро изменить срок доступа к данным, выбрав, например, "1 час" или "Сегодня".

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Обновленный интерфейс "Найти устройство" стал напоминать "Локатор" от Apple с таким же функционалом, отмечает The Verge. Теперь приложение на Android тоже показывает разделённый экран с картой вверху и устройствами или людьми внизу, в зависимости от того, кого или что вы просматриваете.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно обновить клиент Find My Device до версии 3.1.277-4.

В декабре 2024 году Android устройства получили дополнительную защиту от слежки. Теперь определить и обезвредить сторонние Bluetooth-трекеры стало проще.

А большой апдейт для iPhone запланирован на сентябрь. Тогда выйдет iOS 19, которая принесет самый масштабный апдейт со времен iOS 7.

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