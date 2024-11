Apple существенно усилила систему безопасности iPhone, отмечают специалисты.

В новой iOS 18.1, в которой Apple добавила множество ИИ-функций, нашли новую функцию принудительной перезагрузки устройства, в случае если iPhone долго оставался неактивным.

Об этом сообщило издание 404 Media, журналисты рассказали, что это новая ранее неанонсированная функция системы безопасности. У устройств на iOS 18.1 есть таймер бездействия на 4 дня, по истечению которого iPhone перезагружается и переходит в состояние BFU.

Для справки: у iPhone есть два состояния: AFU (After First Unlock), в котором устройство находится после первой разблокировки после включения, и BFU (Before First Unlock), в котором устройство находится сразу после включения.

Видео дня

Крис Вэйд, основатель компании Corellium, которая занимается разработкой виртуальной среды iOS, рассказал 404 Media, что такое решение сильно мешает полиции получить доступ к заблокированому iPhone.

В то же время криптограф и доцент университета Джона Хопкинса в Балтиморе Мэттью Грин уверен, что это защита не от полиции, а в целом от несанкционированного доступа к устройству, в том числе от воров и мошенников. Также доцент добавил, что это отличное дополнение системы безопасности смартфонов от Apple.

Эта функция означает, что если ваш телефон украдут, воры не смогут держать его у себя в течение нескольких месяцев, пока не разработают технологию взлома. Так что это кажется довольно хорошей идеей.

Ранее мы рассказывали об ещё одной "скрытой" функции iPhone, она не защитит вас от воров, но зато поможет быстрее уснуть. Смартфоны от Apple могут воспроизводить белый шум на разных частотах, чтобы обеспечить пользователю здоровый сон.

Вас также могут заинтересовать новости: