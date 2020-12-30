Apple обвиняла стартап Corellium в нарушении авторских прав из-за ПО, которое помогало разработчикам искать уязвимости в iOS.

Окружной суд Южной Флориды отклонил иск компании Apple о нарушении авторских прав против стартапа из Флориды Corellium.

Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеApple заморозила сотрудничество с одним из сборщиков iPhone

Производитель iPhone обвинял компанию в том, что ее программное обеспечение помогает исследователям в области безопасности находить уязвимости в продуктах компании, в том числе и в iPhone.

Также компанию обвиняли в тиражировании iOS для создания виртуальных устройств под ее управлением. В Apple утверждали, что единственная функция этих устройств состоит в том, чтобы запустить копии iOS на оборудовании, выпущенном сторонними компаниями.

Судья вынес решение в пользу Corellium, заявив, что программное обеспечение стартапа является «добросовестным использованием» и помогает разработчикам находить недостатки безопасности.

По мнению судьи, Corellium не наносит ущерба правам Apple, а ее программный продукт несет общественную выгоду. Также судья отклонил довод Apple о недобросовестных действиях стартапа при продажах своего софта. В частности, в Apple утверждали, что стартап продает софт, в том числе и потенциальным хакерам и не требует сообщать об ошибках производителю.

Судья посчитал этот аргумент Apple «надуманным, если не лицемерным», поскольку сама компания также не ввела требования к отчетности в рамках своей собственной программы Bug Bounty.

Что такое Corellium

Стартап Corellium был основана в августе 2017 года. Согласно судебным материалам, Apple пыталась купить Corellium, начиная с января 2018 года, но к лету переговоры прекратились. Apple подала в суд на Corellium в августе 2019 года.

Новинки Apple

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН