Окружной суд Южной Флориды отклонил иск компании Apple о нарушении авторских прав против стартапа из Флориды Corellium.
Об этом пишет Reuters.
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Производитель iPhone обвинял компанию в том, что ее программное обеспечение помогает исследователям в области безопасности находить уязвимости в продуктах компании, в том числе и в iPhone.
Также компанию обвиняли в тиражировании iOS для создания виртуальных устройств под ее управлением. В Apple утверждали, что единственная функция этих устройств состоит в том, чтобы запустить копии iOS на оборудовании, выпущенном сторонними компаниями.
Судья вынес решение в пользу Corellium, заявив, что программное обеспечение стартапа является «добросовестным использованием» и помогает разработчикам находить недостатки безопасности.
По мнению судьи, Corellium не наносит ущерба правам Apple, а ее программный продукт несет общественную выгоду. Также судья отклонил довод Apple о недобросовестных действиях стартапа при продажах своего софта. В частности, в Apple утверждали, что стартап продает софт, в том числе и потенциальным хакерам и не требует сообщать об ошибках производителю.
Судья посчитал этот аргумент Apple «надуманным, если не лицемерным», поскольку сама компания также не ввела требования к отчетности в рамках своей собственной программы Bug Bounty.
Что такое Corellium
Стартап Corellium был основана в августе 2017 года. Согласно судебным материалам, Apple пыталась купить Corellium, начиная с января 2018 года, но к лету переговоры прекратились. Apple подала в суд на Corellium в августе 2019 года.
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