Апдейт iOS 18.1 с первыми функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence выйдет на следующей неделе.

Apple призывает всех желающих испытать свои сервера Private Cloud Compute (PCC), которые используются для работы ИИ-пакета Apple Intelligence. За нахождение серьезных уязвимостей Купертиновцы выплатят энтузиастам от $50 тысяч до $1 млн, пишет портал TechCrunch.

Стоит отметить, что не все вычисления на основе ИИ выполняются локально на устройствах Apple: наиболее сложные задачи передаются на серверы компании, где и обрабатываются. Эти данные особенно подвержены рискам, поэтому компания создала PCC, которую может протестировать любой желающий.

Максимальная награда в размере 1 миллион долларов будет выдана тому, кто сообщит об эксплойтах, способных удаленно запускать вредоносный код на ее серверах Private Cloud Compute.

Для "комфорта" хакеров Apple пошла на необычный для себя шаг, опубликовав на GitHub исходный код некоторых компонентов PCC, которые позволяют проверять безопасность и конфиденциальность.

При этом компания подчеркивает, что готова рассмотреть любую уязвимость, которая оказывает серьезное влияние на PCC, и выплатить вознаграждение, даже если она не соответствует опубликованной категории. Для тестирования необходим MacBook на Apple Silicon минимум с 16 ГБ ОЗУ и macOS Sequoia 15.1 Developer Preview.

Apple подтвердила, что обновление iOS 18.1 с первыми ИИ-возможностями Apple Intelligence выйдет 28 октября. Владельцам iPhone 15 Pro / Pro Max и всех iPhone 16 станет доступна умная сводка уведомлений, генеративный ИИ для создания и обобщения текста, а при чтении любой веб-страницы в Safari можно будет попросить ИИ привести краткое содержании статьи.

Другие возможности Apple Intelligence, включая интеграцию ChatGPT и работу Genmoji и Image Playground, появятся ближе к декабрю. А полноценно система заработает только к весне с релизом iOS 18.3 или 18.4.

Пока что нейросеть будет бесплатной для пользователей. Но долгосрочный план Apple заключается в том, чтобы запустить подписку, схожую с iCloud+, за которую придется платит ежемесячно. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

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