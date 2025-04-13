Кажется, Google не знает, что такое мемы, отмечают журналисты.

Google тестирует новую функцию в Gboard - генератор мемов на базе ИИ, но на практике она оказалась не такой уж смешной.

Как сообщает Android Authority, функция под названием meme studio работает в двух режимах: пользователь может либо выбрать картинку и добавить свой текст, либо поручить всё нейросети, от выбора изображения до подписи.

В ручном режиме всё предельно просто: сотни готовых шаблонов (или можно загрузить свой), немного базового редактирования вроде перемещения текста и масштабирования и всё. Шрифт, цвет, оформление - недоступны. Сохранить мем можно в коллекции Gboard или сразу отправить.

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Автоматическая генерация звучит интереснее: вводишь тему, система подбирает картинку и придумывает подпись. Но именно здесь всё начинает разваливаться.

Подбор изображений часто случайный и не связан с подписью. Тексты - либо беззубые, либо просто странные. От современных мемов с их сломанной логикой, мета-иронией и игрой с формой тут не осталось ничего.

При этом фильтрация контента настолько агрессивная, что даже нейтральные запросы иногда блокируются. В итоге - ни шутки, ни свободы, ни нормального редактора. Мемы по сути - живой и гибкий жанр, а тут получается унылая открытка из 2012-го.

Похоже, что Google рассчитывал на более возрастную и консервативную аудиторию, которая хочет "делать мемы", но не знает, как они работают. Однако даже им с текущим набором инструментов будет сложно получить что-то стоящее. Пока это сырая и малополезная функция, которую можно использовать разве что для ироничных мемов "настолько плохо, что хорошо".

Ранее мы рассказывали, что YouTube работает над таймером, который ограничивает время просмотров Shorts. Новый функционал поможет избежать думскролинга коротких видео.

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