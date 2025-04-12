В то же время компания активно поддерживает команду разработки ИИ-технологий.

Google уволил сотни сотрудников из команд Android, Chrome и Pixel всего спустя несколько месяцев после добровольных увольнений, предложенных в январе.

Скорее всего, это связано с прошлогодним слиянием Android и Chrome подразделений в единую группу Pixel and Devices.

Компания подтвердила сокращения в комментарии для The Information, назвав их частью стратегии "повышения гибкости и эффективности". В Google утверждают, что на продуктах компании сокращение не отразится: всё запланированное на этот год останется в силе.

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Официально Google объединила свои подразделения в 2024 году. После слияния в новую структуру вошли более 20 тысяч сотрудников. Добровольная программа ухода, стартовавшая в январе, похоже, была лишь прелюдией к более решительным шагам.

При этом компания не прекращает инвестировать в своё ИИ-направление. Насколько щедро, что, по слухам, некоторым специалистам в этой области сейчас платят годовую зарплату за бездействие.

Всё ради того, чтобы не дать конкурентам, включая Apple, переманить ключевых людей. Последняя, к слову, тоже усиливает своё ИИ-присутствие, уже осенью Siri и Apple Intelligence получат обещанные обновления, несмотря на первоначальные переносы.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft уволила сотрудниц, протестовавших против развития ИИ и сотрудничества с Израилем. Работы лишились две работницы компании.

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