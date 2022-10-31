Одна из самых частых ошибок, которую допускают пользователи – полностью разряжают смартфон до 0% перед новой зарядкой.

В нынешних реалиях нужно быть на связи 24 часа и 7 дней в неделю. Но порой смартфон "умирает" в самый неподходящий момент.

Чтобы не проводить большую часть дня возле розетки, а аккумулятор смартфона не испортился раньше срока, достаточно предержываться несколько простых советов.

Для начала отметим, что жизнь аккумулятора в смартфоне, как правило, составляет от трех до пяти лет – это примерно 500-1000 циклов зарядки. Возможно, аккумулятор просто отжил свое и пора бы его поменять.

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Как продлить срок службы батареи в смартфоне

Чтобы батарея смартфона прослужила дольше, следует держать ее заряд в промежутке от 20% до 80%. Постоянные разряды смартфона до 0% – это верный путь к незапланированному апгрейду.

Самый оптимальный вариант – ставить смартфон на зарядку, когда показатель упадет ниже 40%, но отключать прежде, чем он достигнет полных 100%.

Здесь срабатывает так называемая глубина разряда. Она определяется в процентах и эквивалента тому уровню заряда, который потрачен. Например, если смартфон показывает 40% батарейки, то глубина разряда составляет 60%. Поэтому сокращая глубину разряда вы тем самым увеличиваете число циклов.

В связи с этим крайне не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, дабы избежать нежелательные 100% заряда. Если обстоятельства вынуждают подключиться к розетке на ночь, можно установить специальные приложения по типу Accu​Battery и выставить допустимый максимум заряда в 80%.

Не перегревайте аккумулятор и пользуйтесь только "родной" зарядкой

Чрезмерный нагрев ничего хорошего батарее не сулит. Это может случаться при запуске мощных игр, использование "прожорливых" приложений, а также работающих в фоновом режиме вкладках.

Последняя рекомендация из разряда перестраховки. В дешевых зарядках в большинстве случаев присутствуют компоненты крайне низкого качества, которые могут не обеспечить необходимой силы тока или же окажутся не способны уберечь от перепадов напряжения. Кроме того, такие подделки замедляют скорость зарядки смартфона.

Не забывайте время от времени калибровать батарею

Особенно это актуально для старых смартфонов. Калибровка "обнуляет" аккумулятор, тем самым немного увеличивая его максимальную емкость и время автономной работы. Такую профилактику рекомендуется делать раз в месяц.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционная система от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования устройством. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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