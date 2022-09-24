Скорректируйте настройки, и ваше устройство сможет сохранить несколько десятков минут или даже целый час работы без подзарядки.

Нынче производители ноутбуков проектируют своих гаджеты все меньше и тоньше, что приводит к ограничениям по объему батареи, размещаемой в корпусе. Некоторые из них и вовсе забывают про автономность и время работы от батареи.

В этом материале мы расскажем о пяти простых и действенных способах, как сделать ваш ноутбук более долгоиграющим, на примере лаптопа с Windows 11. Но добрая половина из них универсальна.

Адаптация настроек дисплея

Всем известно, что больше всего заряда в ноутбуках использует именно дисплей – чем выше яркость, тем быстрее садится батарея. Поэтому, когда ноутбук не подключен к сети и работает от аккумулятора необходимо изменить параметры дисплея. Сделать это можно при помощи двух способов, а именно:

Видео дня

При помощи клавиши понижения яркости экрана в ряду F (клавиши, которые располагаются в клавиатуре над цифровым рядом)

Через меню "Пуск", "Параметры", "Система", "Дисплей" и регуляцию ползунка с подписью "Яркость.

Активация экономии заряда

В новенькой Windows 11 существует опция экономии заряда батареи. В этом режиме, в том числе, снижается яркость экрана, уменьшается количество работающих в фоновом режиме приложений, приходящих уведомлений и других функций, расходующих батарею.

Система, как правило, активирует эту фичу автоматически, когда уровень заряда снижается до критически низкого. Но его можно включить вручную в любое время. Для этого нажмите "Пуск" → "Параметры" → "Система" → "Питание и батарея" и в разделе "Экономия заряда батареи" переключите на "Включить сейчас".

Можно также использовать автоматическое включение с параметром "Всегда" и активировать пункт "Уменьшить яркость экрана в режиме экономии заряда". После этих манипуляций скорость полной разрядки ноутбука понизится и устройство проработает дольше.

Настройка фоновой активности приложений

Операционные системы Windows всегда славились огромным количеством работающих приложений в фоновом режиме. Всем им для работы нужен заряд, однако, что важно, не все приложения используются во время работы без сети.

Поэтому их лучше отключить в разделе "Использование батареи", который находится по пути

"Пуск" → "Параметры" → "Система" → "Питание и батарея"

Затем нажмите на значок с тремя точками и выберите "Управление действиями в фоновом режиме". Там необходимо ограничить параметром "Никогда" работу приложений в фоновом режиме.

Понижение качества видео

Встроенные приложения Windows 11 самостоятельно могут подстраивать качество воспроизводимого видео в зависимости от того, работает ноутбук сейчас от сети или от батареи. Такой подход позволяет снизить нагрузку на систему и на аппаратные составляющие устройства, а потому экономить заряд.

Для того, чтобы включить эту функцию, перейдите в

"Пуск" → "Параметры" → "Приложения" → "Воспроизведение видео"

После чего выберите пункт "Воспроизводить видео с низкими расширениями при работе от аккумулятора".

Настройка энергопотребления системы

Режимы энергопотребления ограничивают работу аппаратных составляющих ноутбука. От того, какой режим выбран, зависят возможности процессора, памяти и других комплектующих. Если включен режим экономии, память и процессор будут работать на оптимальной частоте и не превышать некоторый уровень. Таким образом излишний заряд на ненужные сейчас мощности израсходоваться не будет.

Для того, чтобы включить такой режим, необходимо перейти в

"Пуск" → "Параметры" → "Система" → "Питание и батарея" и в разделе "Режим питания" установить "Макс. эффективность энергопотребления".

После подключения ноутбука к сети необходимо вернуть параметр, который был установлен до этого.

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