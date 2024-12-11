CD Projekt RED попросила Дага Кокла ничего не рассказывать об игре.

Ранее Даг Кокл, актёр озвучивший Геральта из Ривии в английской версии игр про "Ведьмака", заявлял, что герой всё же появится в следующей части, хоть и не в качестве центрального персонажа.

Похоже, актёру нельзя было этого говорить. В недавнем интервью Geektown Кокл рассказал, что на самом деле не знает, действительно ли Геральт появится в "Ведьмаке 4". Его прошлое заявление было основано на слухе, который он ошибочно принял за сообщение от разработчика из CD Projekt RED:

"Я не знаю, насколько это правда. Я ориентировался на слухи - мне показалось, что кто-то из CD Projekt сказал, что Геральт будет в The Witcher 4, но не будет главным героем, и я не знаю, правда ли это."

Сама CD Projekt тоже отреагировала на заявление Дага и убедительно попросила актёра больше не рассказывать ничего об игре: "Они пришли ко мне и сказали: 'Мы ещё ничего не рассказывали, ничего не говорите', так что, по правде говоря, ответ на ваш вопрос таков: я не знаю, что это будет."

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что "Ведьмак 4" наконец-то перешёл в стадию активной разработки. Директор CD Projekt RED рассказал, сколько примерно займёт разработка новой части The Witcher.

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