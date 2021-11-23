Для питомцев был создан специальный уровень с несколькими поблажками.

Нейроинженер Виктор Тот сумел научить трех крыс играть в легендарный шутер Doom II. Он спроектировал для подопытных животных специальный уровень и вознаграждал их за успешные действия.

О своем эксперименте специалист рассказал в статье на сайте Medium. Виктор Тот создал специальный шар, по которому двигались крысы. Датчики на нем считывали действия питомцев и трансформировали их в игровые команды. Если крысы все делали правильно, то получали вознаграждение в виде сладкой воды. Она текла по двум трубочкам прямиком к мордочкам крыс. Посмотреть, как именно выглядит весь механизм, можно в ролике ниже.

Виктор Тот спроектировал для крыс отдельный уровень с линейным коридором и несколькими врагами, у которых отобрали возможность атаковать. Прохождение обычных локаций из Doom II — это невыполнимая задача для маленьких питомцев.

Другие подробности эксперимента

Крысы получали вознаграждение за движение в правильном направлении и убийства демонов.

Виктор Тот назвал их в честь трех ведущих разработчиков Doom — Джона Ромеро, Джона Кармака и Тома Холла.

Каждая из крыс отметилась уникальными повадками. Например, Ромеро постоянно рвался вперед, а Том показал самую лучшую успеваемость.

Автор: Назар Степорук