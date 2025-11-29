Блогер смог пройти Minecraft на принтере для печати чеков: игра печаталась по одному кадру

smill даже смог так одолеть Эндер-дракона.

Блогер smillgames провёл необычный эксперимент в Minecraft: он подключил игру к кассовому термопринтеру, который обычно печатает чеки, и использовал его как монохромный дисплей.

Игра при этом работала на обычном ПК, принтер выводил изображение в виде непрерывной ленты кадров, каждый из которых печатался отдельно.

Технически это реализовано через передачу графики из Minecraft в обработчик, который преобразовывает изображение в чёрно-белый пиксельный вывод, пригодный для термопринтера.

Видео дня

Скорость печати ограничивает FPS, чем сложнее сцена, тем длиннее пауза между обновлениями. На видео заметно, что расход бумаги огромный - десятки метров.

Параллельно smill показал, что распечатанные кадры можно сохранить как физический скриншот. После прохождения он собрал серию последних моментов прохождения в рамке.

Ранее мы рассказывали, что умелец смог запустить сервер Minecraft на умной лампочке с AliExpress. К игре даже смогли подключиться 3 игрока.

Кроме того, недавно стример смог дойти до "конца" карты в Minecraft. Kurtjmac дошёл до "Далёких земель" - места, где ломается процедурная генерация игры, на это у него ушло 14 лет.

