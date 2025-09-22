Подтвердились обновленный дизайн с дисплеем в блоке камер и сверхтонкая рамка.

Xiaomi опубликовала подробные фотографии флагманской линейки Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, раскрыв некоторые детали о дизайне и нововведениях. И заодно подтвердив дату их презентации – она пройдет уже 25 сентября.

Обычный Xiaomi 17 получит 6,3-дюймовый плоский экран с рамкой шириной всего 1,18 мм и соотношением сторон 19,6:9. Смартфон будет весить 191 г, на задней панели установлена уже привычная тыльная камера с симметричным расположением сенсоров.

"Самый красивый стандартный флагман Xiaomi уже здесь!", – написала компания в Weibo.

Топовые модели получат новый дизайн с прямоугольным блоком камер, как iPhone 17 Pro. Сзади расположится второй экран – в компании называют его Magic Back Screen. Помимо второго экрана, "прошки" предложат мощные камеры.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max будут доступны в двух новых цветах: "Лесной зеленый" и "Холодный дымчатый фиолетовый".

Ранее Xiaomi сообщила, что пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу 17-ю серию – дабы напрямую конкурировать с новыми айфонами.

По словам инсайдеров, серия Xiaomi 17 станет "убийцей" Samsung Galaxy S26. Китайские флагманы побьют рекорд по толщине рамок вокруг экрана, а также получат заметные улучшения по части батареи и камер. Так, модели 17 Pro Max приписывают рекордный аккумулятор 7500 мАч.

