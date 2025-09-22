Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max получат дополнительный экран на задней панели / фото Xiaomi

Xiaomi опубликовала подробные фотографии флагманской линейки Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max, раскрыв некоторые детали о дизайне и нововведениях. И заодно подтвердив дату их презентации – она пройдет уже 25 сентября.

Обычный Xiaomi 17 получит 6,3-дюймовый плоский экран с рамкой шириной всего 1,18 мм и соотношением сторон 19,6:9. Смартфон будет весить 191 г, на задней панели установлена уже привычная тыльная камера с симметричным расположением сенсоров.

"Самый красивый стандартный флагман Xiaomi уже здесь!", – написала компания в Weibo. 

Видео дня

Фото Xiaomi 17 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 22 сентября 2025

Топовые модели получат новый дизайн с прямоугольным блоком камер, как iPhone 17 Pro. Сзади расположится второй экран – в компании называют его Magic Back Screen. Помимо второго экрана, "прошки" предложат мощные камеры.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi  17 Pro Max будут доступны в двух новых цветах: "Лесной зеленый" и "Холодный дымчатый фиолетовый". 

Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025
Фото Xiaomi 17 Pro 22 сентября 2025

Ранее Xiaomi сообщила, что пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу 17-ю серию – дабы напрямую конкурировать с новыми айфонами.

По словам инсайдеров, серия Xiaomi 17 станет "убийцей" Samsung Galaxy S26. Китайские флагманы побьют рекорд по толщине рамок вокруг экрана, а также получат заметные улучшения по части батареи и камер. Так, модели 17 Pro Max приписывают рекордный аккумулятор 7500 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: