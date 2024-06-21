Вместе с большим обновлением видеоредактора Final Cut Pro появилось приложение-компаньон Final Cut Camera для iPhone.

Компания Apple выпустила большое обновления Final Cut Pro для своих планшетов и компьютеров, которое все ждали еще весной. Об этом пишет MacRumors.

Пользователям iPad и Mac стали доступны обновления Final Cut Pro 2 и Final Cut Pro 10.8 соответственно. Приложение адаптировали для свежих iPad Pro M4: рендеринг происходит до 2 раз быстрее, а потоков поддерживается до 4 раз больше, чем на М1. Также добавили поддержку Apple Pencil Pro.

Кроме того, в приложении появился новый режим Live Multicam – он позволяет снимать до 4 разных ракурсов одной сцены с помощью подключенных iPhone и iPad. Чтобы эта функция работала, Apple создала приложение-компаньон Final Cut Camera, которое захватывает видео с каждого устройства и передает его в Final Cut Pro.

Final Cut Camera описывается как "совершенно новое приложение для захвата видео", предназначенное для профессионалов. Пользователи получают полный контроль с ручными настройками: регулировка экспозиции, фокусного расстояния, баланса белого, ISO, разрешения, частоты и т.д. При этом в Final Cut Pro будет доступен предварительный результат, после чего видео заменяется файлами с полным разрешением для последующего монтажа.

В числе других нововведений – 12 предустановок цветокоррекции, 8 основных текстовых заголовков, 20 саундтреков и новые динамические фоны. Приложение работает на iPhone с iOS не ниже 17.4. Скачать Final Cut Camera можно в App Store или по ссылке.

Ранее Apple объявила победителей традиционной премии Apple Design Award 2024. Это 14 приложений и игр, которые оценены экспертами компании за их инновационность, дизайн и технические достижения.

А меж тем до релиза iPhone 2024 года остается пару месяцев. Если верить утечкам, 16 Pro-модели получат серьезный апгрейд экрана и камеры, а базовые модели оснастят вертикальными камерами и кнопкой "Действие".

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