Российские оборонные компании исчезают из основных авиасалонов в Азии: в чем причина

Российские оборонные компании исчезли из основных авиасалонов в Азии. По мнению экспертов, это свидетельствует о сокращении и все большей концентрации экспортной отрасли вооружений страны. Об этом пишет Defense News.

По словам журналистов, российские производители второй год подряд отсутствовали в списке участников Сингапурского авиасалона - крупнейшей авиакосмической выставки в Азии, которая проходит с 3 по 8 февраля.

Ранее РФ имела гораздо большее присутствие на этом мероприятии и даже запускала совместные выставочные павильоны на выставке 2020 года для "Российских вертолетов" и Объединенной авиастроительной корпорации.

"То, что мы видим, - это не стратегический уход из Азии, а вынужденное перераспределение под влиянием серьезных структурных ограничений. Отсутствие России на этих ключевых выставках отражает сокращение, регионализацию и усиление концентрации ее профиля экспорта вооружений, что усилилось из-за войны в Украине", - объяснил научный сотрудник Швейцарского института Ближнего Востока Франческо Скьяви.

В то же время в течение последнего года российские производители оружия все активнее завоевывают потенциальных клиентов на Ближнем Востоке, особенно в регионе Персидского залива. Это доказывает присутствие России на оборонных выставках, таких как IDEX и NAVDEX в феврале 2025 года в Абу-Даби.

Скьяви говорит, что активность Москвы на Ближнем Востоке и в Африке является "выборочной и компенсационной", приводя в качестве примеров приобретение Алжиром самолетов Су-57 и продолжение сотрудничества с Мали, восточной Ливией и Эфиопией.

Ранее стало известно, сколько техники получит российская армия в 2026 году. В Минобороны страны отметили, что войска РФ должны получить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения.

"В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружения и около 2 миллионов средств поражения", - сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Также сообщалось, что Россия ищет заказчиков на свой "новый БТР", который отстал на 25 лет. Известно, что впервые эту технику представили во время пропагандистского форума "Армия 2023". Впоследствии его заметили в Беларуси вблизи Польши, во время учений "Запад 2025".

