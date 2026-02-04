Путин признал проблемы: Кремль пытается закрыть дыру в бюджете за счет граждан, - Forbes

Владимир Путин публично признал замедление экономики, назвав это "сознательным шагом".

19 января Министерство финансов России опубликовало отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год. Согласно документу, дефицит федерального бюджета России составил 2,6% от валового внутреннего продукта (ВВП). Кроме того, доходы РФ от продажи нефти и газа в 2025 году упали до 8,48 трлн рублей ($111,2 млрд), что примерно на 24% ниже показателя 2024 года, когда Россия заработала 11,13 трлн рублей ($146 млрд).

Эта информация согласуется с заявлениями кремлевского диктатора Владимира Путина, который публично признал, что Российская Федерация переживает замедление экономического роста, пишет Forbes.

Путин признал трудности, но назвал их "платой за качество"

Во время своей ежегодной итоговой пресс-конференции в декабре 2025 года Путин затронул множество тем, включая продолжающееся вторжение в Украину, международные санкции, торговлю и состояние российской экономики. Говоря конкретно об экономике, он признал, что страна столкнулась с определенными трудностями.

"Рост ВВП в 2025 году составляет 1%. Это сознательный шаг правительства, Центрального банка и всего руководства страны, связанный с таргетированием инфляции. Следует отметить, что в целом эта задача выполняется: цель была поставлена снизить инфляцию хотя бы до 6%, но по итогам года она, скорее всего, будет ниже 6% – где-то 5,7–5,8%. Однако замедление экономического роста – это осознанный шаг, цена, которую мы платим за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей. Дефицит федерального бюджета составляет 2,6%", – заявил Путин на конференции.

Для решения проблем замедления экономики кремлевский дед заявил, что российскому правительству необходимо будет повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Он добавил, что это будет "наиболее правильным, честным и прозрачным способом решения вызовов", стоящих перед экономикой РФ.

Рост налогов и цен ударил по кошелькам россиян

Вслед за пресс-конференцией Путина, 1 января Минфин России объявил о повышении акцизов с 20% до 22%. Кроме того, правительство заявило о введении новых налогов на электронику, включая ноутбуки и смартфоны. В ответ на эти налоговые нововведения бизнес, работающий в России, поднял цены на свои товары и услуги.

Логистические компании уже подняли тарифы на 10–20%, в то время как цены на общепит, фитнес, частную медицину и образование выросли в среднем на 8–10%, а IT и цифровые услуги подорожали на 5–7%, говорится в материале.

Объявление о повышении налогов, вкупе с решением бизнеса поднять цены и растущей инфляцией, вызвало недовольство граждан. Согласно отчету Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation), в России растет число протестов, на которых граждане выражают обеспокоенность состоянием экономики. Хотя демонстрации пока остаются немногочисленными, россияне начинают ощущать социально-экономические последствия замедления экономики, а также роста налогов и цен.

Российский бизнес также становится все более пессимистичным в своих оценках текущей ситуации.

Прогнозы Всемирного банка - стагнация и угроза рецессии

Несмотря на попытки правительства смягчить ситуацию, прогнозы неутешительны. Согласно отчету о росте ВВП, опубликованному Всемирным банком, российская экономика в 2025 году выросла всего на 0,9%. Для сравнения: в 2023 и 2024 годах рост составлял по 4%.

Всемирный банк также прогнозирует, что, исходя из текущих тенденций, в 2026 году экономика РФ вырастет лишь на 0,8%. Эксперты банка отмечают, что экономическому спаду способствовала "искаженная войной экономика, в которой жесткая денежно-кредитная политика, сокращение частного кредитования и нехватка рабочей силы затормозили гражданское производство".

Влияние санкций и войны на рынок труда

Санкции, введенные международным сообществом в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, тоже усугубили экономические проблемы России. По данным базы данных санкций Атлантического совета (Atlantic Council), РФ потеряла десятки миллиардов долларов. Более 1000 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, что еще больше сократило доходы бюджета.

В результате страна стала сильно зависеть от экспорта энергоносителей и работы оборонной промышленности. Дополнительные санкции против энергетического сектора и "теневого флота" со стороны США, Великобритании, ЕС и других стран еще больше ограничили доходы от нефти и газа.

Наконец, продолжающаяся полномасштабная война ударила по рынку труда и производству. Сотни тысяч трудоспособных мужчин были мобилизованы. Их уход с заводов и из бизнеса привел к кадровому голоду. Кроме того, десятки тысяч солдат возвращаются с войны с ампутациями или тяжелыми ранениями, что не позволяет им вернуться к работе в промышленности. Потери на фронте также усугубляют дефицит рабочей силы. Из-за этого производится и предлагается меньше товаров и услуг, падают продажи и доходы, что тормозит рост экономики.

В целом данные Минфина РФ и Всемирного банка говорят о том, что гражданам России стоит готовиться к трудному финансовому периоду в 2026 году. Путин уже признал замедление экономики, а министр экономического развития России Максим Решетников ранее заявлял, что РФ "уже на грани сползания в рецессию". Эти опасения вынудили правительство повысить налоги в попытке смягчить удар от текущих и будущих экономических вызовов.

Однако точно сказать, войдет ли Россия в рецессию в 2026 году, сейчас нельзя, заявляют журналисты.

