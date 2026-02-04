'Убийца стелсов' только на бумаге: авиаэксперт о реальных возможностях С-500

Храпчинский объяснил, действительно ли российская система С-500 "Прометей" способна сбивать все - от стелс-самолетов до гиперзвуковых ракет и даже спутников.

В российском новостном пространстве С-500 "Прометей" представляют как прорывную систему ПВО, способную сбивать все от стелс-самолетов до гиперзвуковых ракет и даже спутников. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал УНИАН, насколько эти заявления соответствуют реальности, что на самом деле стоит за громким пиаром и способна ли эта система изменить ход войны.

Каковы реальные технические возможности С-500 по обнаружению и перехвату воздушных целей по сравнению с рекламными заявлениями РФ?

В российской пропаганде С-500 "Прометей" подается как универсальное "оружие будущего": система, которая якобы видит цели на 600 км, способна одновременно бороться со стелс-самолетами, гиперзвуковыми ракетами и даже спутниками, сочетая в одном комплексе возможности Patriot и THAAD. В реальности же эти заявления значительно преувеличены, подчеркнул Храпчинский.

"По малозаметным и маневренным целям – дальность обнаружения существенно сокращается, стабильное сопровождение и наведение без внешнего целевказания – проблематичны, а подтвержденной боевой эффективности в условиях современной войны С-500 – нет. Показательно, что еще на этапе расчетов перехвата спутников российские инженеры фактически признавали недостаток точности и предлагали "решать" эту проблему ядерной боевой частью - то есть компенсировать это мощностью взрыва.

Насколько вероятно, что С-500 может эффективно перехватывать западные истребители-стелс (F-22/F-35)?

"Вероятность низкая. Стелс-самолеты сочетают специальную геометрию планера, материалы, поглощающие радиоизлучение, внутреннее размещение вооружения и системы активного противодействия, такие как подвесные или встроенные контейнеры РЭБ, которые работают в тех же диапазонах, что и вражеские радары. Все это создает помехи и "ломает" сопровождение", - пояснил Храпчинский.

В результате, по его словам, проблемой для ПВО является не просто "увидеть цель", а удержать ее на сопровождении достаточно долго для точного наведения ракеты. Именно поэтому одной системой - даже формально мощной - здесь не обойтись, отметил авиаэксперт.

Он добавил, что в западных странах противовоздушная оборона работает как единая сеть: радары разного типа, самолеты дальнего обнаружения, электронная разведка, истребители, РЭБ и даже спутники дополняют друг друга. У С-500, несмотря на громкие заявления, нет подтверждения, что система способна эффективно работать в такой многоуровневой схеме.

Каковы основные ограничения и проблемы боеготовности С-500 на сегодняшний день?

"Основные проблемы сегодня лежат в реальной способности России довести ее до рабочего состояния. Во-первых, это чрезвычайно дорогая система, которую невозможно производить массово. Собственно поэтому и имеющееся количество С-500 не может создать сплошное прикрытие. Во-вторых, значительная часть критических комплектующих, в частности для современных радаров и систем обработки данных, для РФ либо недоступна, либо заменяется упрощенными аналогами", - указал Храпчинский на недостатки в разработке.

В-третьих, по его словам, для работы таких комплексов нужны очень мощные вычислительные системы: быстрые процессоры, сложное программное обеспечение и точные алгоритмы обработки сигналов. А именно в этой сфере Россия имела проблемы еще задолго до войны.

Как бы вы оценили способность С-500 перехватывать гиперзвуковые и баллистические цели?

"Это выглядит гораздо убедительнее на бумаге, чем в реальности. По баллистическим целям (без сложного маневра и с известной траекторией) С-500 теоретически может создавать угрозу, но и здесь нет открыто подтвержденных боевых результатов. Что касается гиперзвуковых целей: маневренность, высокая скорость требуют сверхточных сенсоров, быстрой обработки данных и устойчивого сетевого целеуказания, чего РФ, как я уже отметил, не хватает", - пояснил эксперт.

Можно ли сказать, что С-500 - просто инструмент пропаганды, чем реальный "геймченджер" современной войны?

"Да, в нынешнем виде это гораздо больше выглядит как инструмент пропаганды. Россия пыталась представить его как вершину интегрированной системы - с объединением наземных радаров, ПРО, ПВО, средств РЭБ и даже авиации дальнего радиолокационного обнаружения типа А-100. Но именно на этом уровне амбиции и сломались: А-100 фактически застрял в затяжной и мучительной разработке, сетевую архитектуру так и не довели до стабильного рабочего состояния, а без этого С-500 теряет смысл как "система систем", - говорит Храпчинский.

В результате, по его словам, мы видим типичный российский сценарий - попытку выдать желаемое за действительное.

"Поэтому С-500 сегодня - это скорее не "game changer", а "game over", который пытаются продать как нечто современное, скрывая провалы", - подытожил он.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

