Договоры подряда на защиту ГАЭС на 5,6 миллиардов: СМИ рассказали, как неизвестная фирма из Житомира получила контракты с 'Укргидроэнерго'

Небольшая компания из Житомира "Элитбуд-1" получила один из крупнейших в стране государственных подрядов. Во время гендиректора Игоря Сироты государственная компания подписала договоры с "Элитбуд-1" по защите Днестровской ГАЭС на общую сумму более 5,6 млрд грн. Об этом говорится в статье-расследовании издания OBOZ.UA.

По данным журналистов, компания "Укргидроэнерго" не проводила конкурс на избрание подрядчика, а условия договора скрыли. Интересная деталь: компания "Элитбуд-1" до этого получала только подряды на местном уровне. Таким образом, для этого подрядчика сотрудничество с государственной компанией "Укргидроэнерго" - первый тендер государственного масштаба.

В материале издания упоминается совладелец "Элитбуд-1" - это Денис Болейко (сын бывшей и.о. городского главы Житомира Любови Цимбалюк), чей партнер Владимир Бойко официально возглавляет компанию с ноября 2025 года.

Что касается контрактов "Укргидроэнерго" с "Элитбуд-1", то контактной стороной заказчика указана Зоряна Даниленко, телефон которой ранее арестовали детективы НАБУ.

"Именно Даниленко, как утверждают детективы НАБУ (позиция правоохранителей отражена в постановлении суда), готовила документы для контракта, в результате которого "Укргидроэнерго" купила автотрансформатор у фирмы-прокладки. В материалах уголовного производства №52023000000000449 говорится, что оборудование закупили у болгарской компании "Нютек Инженеринг" (Nutech Engineering Ltd). Покупали трансформаторы ANAR3E, которые производят в Польше. Оказалось, что болгарской фирме заплатили 5,9 млн евро (договор № 975Н/2022), тогда как эти трансформаторы у производителя покупали за 2,4 млн евро. Переплата составила 3,5 млн евро (или 138,3 млн грн на момент заключения договора)", - говорится в материале издания OBOZ.UA.

Журналисты выяснили, что Даниленко - подчиненная бывшего гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты. Он уволился (официально - по собственному желанию) в мае 2025 года, а уже в июне 2025 года Даниленко зарегистрировала ФЛП, а также в прошлом году приобрела новый Lexus RX 2024 г.в. (стоит до 90 тыс. долларов).

В расследовании OBOZ.UA указывается на то, что именно во время правления Сироты житомирская фирма начала получать миллиардные подряды, а у Nutech Engineering Ltd закупали автотрансформаторы.

"Игорь Сирота руководил "Укргидроэнерго" с 2011 года. И даже после его увольнения "Элитбуд-1" продолжила получать подряды на "выполнение работ по антидроновой защите зданий" и "строительство сооружений для защиты оборудования". Например, в июне 2025 года - без использования электронной системы компания получила от "Укргидроэнерго" подряд на 245,7 млн грн, в сентябре - на 672,2 млн грн, а в ноябре прошлого года - на 443,9 млн грн", - пишут авторы расследования.

Напомним, экс-генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, возглавлявший компанию 20 лет, является близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Ранее сообщалось, что даже после увольнения Игоря Сироты с должности руководителя "Укргидроэнерго" небольшая компания "Элитбуд-1" продолжает получать многомиллиардные контракты без открытых торгов под предлогом военного положения и формулировки "антидроновая защита".

