Православный праздник сегодня носит народное название Агафьев день.

5 февраля по новому церковному календарю православные чтят память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Эта дата имеет ряд традиций, примет и запретов, к которым прислушивались наш предки. Об этом, а также какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю - в материале.

Православный праздник сегодня в Украине по новому стилю

5 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (согласно староцерковному календарю чтить святого будут 18 февраля).

Феодосий жил в XVII веке, был родом из старинного дворянского рода Полоницких-Углицких Подольской губернии. Образование он получил в Киево-Братской школе, а после этого решил принять монашеский постриг.

Первым большим послушанием Феодосия стало возрождение разоренного Киево-Выдубицкого монастыря. Позднее святителя назначили архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, который также находился в запустении. Спустя еще несколько лет Феодосий возглавил Черниговскую епархию. В период служения Феодосия монашеская жизнь в регионе пережила заметный подъем, духовные школы Чернигова пользовались особым покровительством святителя.

Умер Феодосий в 1696 году, был похоронен в Борисоглебском кафедральном соборе в Чернигове. Позже над его гробом был возведен кирпичный свод с благодарственной надписью "За чудесное исцеление от тяжкой болезни". Прославление святителя состоялось в 1896 году.

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю: мученицу Агафию, мученицу Феодулу и мучеников Элладия, Макария и Евагрия, Елецко-Черниговскую и Сицилийскую иконы Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому (старому церковному) календарю 5 февраля чтят память священномученика Климента, епископа Анкирского, а также мученика Агафангела - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине и какие запреты связаны с этой датой.

С какими молитвами обращаются, что нельзя делать сегодня и обычаи дня

В этот день в молитвах к святому Феодосию просят об исцелении болезней, особенно онкологических, о защите от клеветы, ненависти, а также помочь в сложных семейных ситуациях.

В народе праздник называют Агафьин день - в честь святой мученицы Агафьи, которую также вспоминают сегодня. Агафью считали покровительницей домашнего скота, особенно коров, поэтому молятся святой о здоровье домашних животных.

В старину в этот день существовала традиция освящать хлеб с солью - их хранили в доме, часто у икон, как защиту от пожара, а также давали по кусочку освященного хлеба домашнему скоту, чтобы не болел.

В православный праздник 5 февраля церковь, как и всегда, осуждает ругань, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние.

По народным приметам в этот день нельзя повышать голос на скотину или домашних животных - это к болезни, а также не стоит венчаться или играть свадьбы - говорят, что такой союз будет недолговечным.

Строжайше запрещается отказывать в помощи нищим и бездомным - на месте нуждающихся можно оказаться самому.

Приметы 5 февраля

Погода этого дня может рассказать о том, какой будет весна и лето:

снега нет - летом будет засуха;

потеплело - холодов больше не ждите;

вода прибывает в колодцах и реках - скоро оттепель.

Самая яркая примета дня: мороз на Агафью предвещает раннюю весну и жаркое лето.

