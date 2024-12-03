Пользователи могут сканировать все что угодно: от любимой игрушки до городской достопримечательности.

Команда энтузиастов представила приложение под названием Brick My World, которое позволяет превращать реальные объекты в точные Lego-модели. Как говорят авторы, оно не только спроектирует модель Lego, но и предоставит пошаговые инструкции по ее сборке в форматах PDF и LDR.

Приложение использует технологии дополненной реальности ARCore на Android и ARKit на iOS. Оно выполняет 3D-сканирование объекта, после чего с помощью ИИ преобразует его в модель, разделенную на кирпичики Lego. Для сборки небольших моделей потребуется около 500 деталей, а для более крупных – несколько тысяч, пишет Newatlas.

Чтобы помочь с поиском нужных материалов, создатели также объединились с независимой торговой площадкой BrickOwl. После того, как ваша модель будет собрана из Lego, вы можете получить нужные детали с этого сайта, а не брать их из готовых наборов LEGO, что получится крайне дорого.

Проект стал хитом на площадке Kickstarter. Изначально, команда планировала привлечь $5000, но на момент написания новости цифра уже превратилась в $85 000. Для ранних участников стоимость пожизненной подписки составляет 89 долларов, тогда как после запуска подписка будет стоить 199 долларов в год.

Разработчики обещают, что приложение станет доступно для широкой аудитории в феврале 2025 года.

Ранее на Kickstarter стал популярным компактный смартфон с 5-дюймовым экраном. По начинке "компакт" представляет собой гаджет среднего класса с довольно большой автономностью.

Если вы в поисках смартфона, производительности которого хватит и на 5 лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают устройства Asus, Vivo и Oppo.

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