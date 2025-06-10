При цене около 200 евро покупатели получают дисплей 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Хiaomi вывела на рынок новый доступный планшет от своего суббренда Redmi – Redmi Pad 2. С момента релиза оригинального гаджета прошло почти 3 года: новинка получила более современный и четкий дисплей, а также увеличенный АКБ, пишет Phone Arena.

Устройство оснащено 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2560 x 1600 пикселей. Частота обновления осталась прежней (90 Гц), но выросла яркость, до 600 нит. Также теперь планшет работает со стилусом Redmi Smart Pen.

Обновился и процессор. Устройство работает на Helio G100 Ultra – для игр это маловато, но приложения будут работать шустро. Redmi Pad 2 получил 4/8 Гб оперативной и 128/256 ГБ пользовательской памяти. Сзади находится 8-Мп основная камера, спереди – 5-Мп фронталка.

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Планшет оснащен большой батареей емкостью 9000 мАч и поддерживает две SIM-карты с 4G LTE. Также доступна более дешевая версия только с Wi-Fi. Из коробки гаджет работает под управлением HyperOS 2 (Android 15). Еще можно отметить четыре динамика с Dolby Atmos и наличие 3,5‑мм аудиоджека.

Redmi Pad 2 с 4/128 ГБ памяти оценили в 200 евро (~9500 грн). Версия Redmi Pad 2 4G продается за 250 евро, или около 11 700 грн. На выбор три цвета: серый, зеленый и фиолетовый.

Напомним, в конце мая WhatsApp выпустил официальное приложение для Apple iPad. Пользователи ждали этого более 15 лет.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

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