Для многих людей USB-накопитель – самый удобный способ хранения важных файлов. Он компактный, не требует интернета и легко подключается к любому компьютеру. Тем не менее эксперты SlashGear предупреждают: полагаться только на флешку для хранения важных файлов небезопасно.
Вот что нужно знать, чтобы защитить свои документы.
Почему флешка – не лучший способ хранения
Как отмечает SlashGear, долговечность USB-накопителя зависит от различных факторов: качества производства, частоты использования и условий хранения. Даже устройства проверенных брендов могут выйти из строя в один день без видимых причин. При этом много кто держит на флешках единственные копии документов – от личных фото до рабочих проектов.
К тому же, USB-гаджеты часто становятся переносчиками вирусов. Достаточно подключить накопитель к зараженному устройству – и зловредное ПО попадет на флешку, а затем может заразить и другие устройства.
Как снизить риск потери данных
Эксперты советуют никогда не хранить важные файлы в одном экземпляре. В идеале всегда иметь две копии: одну – на USB-накопителе, вторую – в облачном сервисе, например Google Drive, iCloud или OneDrive. Такой подход защитит от любых "авралов" – от поломки флешки до случайного удаления данных.
Отдельное внимание стоит уделить защите вашей информации. Если флешка попадет в чужие руки, все файлы окажутся доступны. Поэтому эксперты по безопасности советуют использовать шифрование. На Windows для этого подойдет BitLocker, а на macOS – встроенная "Дисковая утилита".
Главное правило – дублирование и шифрование
Как подчеркивает SlashGear, идеальное решение – комбинировать облачное и физическое хранение. Если облачный аккаунт взломают, у вас останется резервная копия на флешке; если накопитель потеряется – вы восстановите данные из облака.
Поэтому регулярно проверяйте свои резервные копии и убедитесь, что при необходимости сможете быстро вернуть нужные файлы.
Ранее эксперты рассказали о 5 важных деталях, которые следует проверить перед покупкой б/у смартфона. И топ-5 ошибок при выборе смартфона в 2025 году.