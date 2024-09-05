У Google и Apple уже есть похожие технологии, но во многих странах они недоступны.

Компания Bluetooth Special Interest Group (SIG) объявила о выходе новой спецификации Bluetooth 6.0, которое принесет значительные улучшения в беспроводную связь. Об этом говорится на сайте разработчика.

Главной особенностью нового стандарта стала опция Channel Sounding – она позволяет определять расстояние до подключенных устройств с точностью до сантиметра. Это особенно полезно для поиска телефонов, наушников и других гаджетов.

У Google и Apple уже есть аналогичные технологии, работающие через сервисы "Локатор" и "Найти устройство", но во многих странах они недоступны из-за частотных ограничений. Стандарт Bluetooth 6.0 должен улучшить возможности определения расстояния в будущих устройствах, что облегчит поиск предметов, даже если они не поддерживают UWB.

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Помимо Channel Sounding в шестом поколении Bluetooth улучшили качество передачи данных и эффективность доставки пакетов. Ожидается, что первые гаджеты с поддержкой Bluetooth 6.0 появятся на рынке уже в 2025 году.

Напомним, ранее в смартфонах Xiaomi нашли необычную фичу – она позволяет обнаружить скрытые камеры. Достаточно активировать функцию в настройках и пройтись камерой по комнате.

А у Lenovo вышел необычный планшет, который может работать как Bluetooth-колонка. Производитель уместил восемь динамиков JBL в сумме на 26 Вт.

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