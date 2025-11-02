Для компании Ayaneo это станет первым смартфоном в истории.

Компания Ayaneo, известная своими портативными ретро-консолями, готовит к выпуску свой первый игровой смартфон - Ayaneo Phone. Компания показала короткий тизер, где подчеркнула, что устройство "сделано специально для геймеров".

В ролике можно заметить физические курки L и R, которые появляются при горизонтальном хвате, прямо как на геймпаде. Для мобильных игр, особенно динамичных шутеров и гонок, это будет крайне полезной фичей.

Смартфон выйдет под брендом Ayaneo Remake, под этим именем компания выпускает современные устройства с ретро-вайбами. В телефоне может использоваться слайдер в духе старого Sony Xperia Play, где под экраном скрывался полноценный геймпад.

Видео дня

Внешне Ayaneo Phone выглядит спокойно: двойная камера без выступа, чистый корпус. Но цена всё равно может стать проблемой - устройства Ayaneo традиционно не из дешёвых.

Ранее мы рассказывали, что на рынке появился геймерский смартфон, умеющий запускать игры из Steam. Новинки от Red Magic предлагают мощное железо и поддержку ПК-игр.

Кроме того, недавно был представлен ультратонкий игровой смартфон с камерой-"невидимкой". Как говорится в анонсе, это "самый тонкий полноэкранный телефон на сегодня".

