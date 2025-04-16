Как говорится в анонсе, это "самый тонкий полноэкранный телефон на сегодня".

Китайская Nubia представила ультратонкий игровой смартфон RedMagic 10 Air. Как говорится в анонсе, это "самый тонкий полноэкранный телефон на сегодня".

Толщина его корпуса составляет 7,85 миллиметров при весе 205 граммов. Новинка оснащается 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Селфи-камера скрыта под экраном – благодаря этому дисплей лишен каких-либо вырезов.

Работает гаджет на базе экс-флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, дополненный 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и накопителем на 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.0. Смартфон также получил фирменный чип Red Core R3, обеспечивающий расширенные возможности в играх. Кроме того, новинка имеет физические кнопки, которые используются в играх.

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На задней панели две камеры: основной датчик на 50 Мп и широкоугольный с аналогичным разрешением. Среди прочих особенностей отмечается наличие аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Для 100% смартфону нужно всего 35 минут.

Red Magic 10 Air уже поступил в продажу в Китае. Цены на него начинаются с 3 499 юаней, $470 (~20 000 грн). Топовая версия на 16 ГБ + 512 ГБ обойдется в 570 долларов.

В актуальном рейтинге самых мощных смартфонов 2025 года нет ни одного Samsung или Xiaomi. Верхние позиции занимают малоизвестные китайские девайсы.

Если вы в поисках мощного, но в то же время доступного игрового ноутбука специалисты портала Android Headlines составили соответствующий рейтинг бюджетных решений для "гейминга". Главное условие – они не должны быть дороже 1000 долларов.

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