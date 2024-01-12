Начинка не самая мощная, зато работает консоль будет на кастомной SteamOS.

Steam Deck – популярный портативный игровой ПК от Valve с мощным железом и огромной библиотекой игр, который идеально подойдет как начинающим, так и профессиональным геймерам. Но цена на него стартует от $399 (а OLED-версия и вовсе стоит $549), поэтому многие компании выпускают свои бюджетные версии устройства.

Одной из таких стала Next Lite от китайской Ayaneo. Это портативный игровой ПК, который похож на Steam Deck операционной системой, при этом стоит почти вдвое дешевле, пишет The Verge.

Приставка Next Lite работает на кастомной SteamOS, получила 7-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 800p и процессор Ryzen 5 или 7 на выбор. Памяти 128 или 512 ГБайт, а также можно поставить SSD M.2 объемом до 8 ТБ.

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Также консоль оснащена стиками с датчиками на базе эффекта Холла, системой охлаждения с двумя медными тепловыми трубками и аккумулятор на 47 Втч. Но время автономной работы устройства производитель не называет. При желании владельцы Ayaneo Next Lite смогут установить на устройство ОС Windows.

Ayaneo Next Lite будет доступна в черной, бирюзовой и белой расцветках, стоимость будет зависеть от процессора и памяти:

Ryzen 5 4500U / 16 ГБ / 128 ГБ — 1 699 юаней (~9000 грн);

Ryzen 5 4500U / 16 ГБ / 512 ГБ — 1 999 юаней (~10 500 грн);

Ryzen 7 4800U / 16 ГБ / 512 ГБ — 2 399 юаней (~13 300 грн).

Предзаказы на приставку откроются до конца этого месяца. Поставки намечены на февраль.

Ранее УНИАН рассказывал об энтузиасте, который собрал дешевый аналог Steam Deck. Устройство выглядит далеко не так элегантно, как оригинал, да и "системки" значительно скромнее, зато себестоимость вышла всего 30 долларов.

Новое поколение Nintendo Switch тоже на подходе. Свежие слухи указывают на то, что портативная консоль получит 120-герцовый экран и будет стоить $400. А выйти она может уже очень скоро.

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