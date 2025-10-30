Судя по сообщениям, проблема появилась с последним обновления прошивки.

Некоторые владельцы AirPods Pro 3 столкнулись с неожиданной проблемой. На форумах люди жалуются на раздражающий свист или "статический шум", который появляется при включенном активном шумоподавлении, сообщает Phone Arena.

Пользователи описывают странный звук как "шум маленького вентилятора, работающего рядом" или "ракушки в море". У кого-то проблема проявляется только на одном наушнике, чаще в правом, у других – на обоих, но в режиме прозрачности, а у третьих – когда музыка играет тихо.

Судя по сообщениям, проблема появилась с последним обновления прошивки, хотя жалобы на данный момент не носят массового характера – большинство владельцев AirPods Pro 3 не сталкиваются с посторонними шумами. При этом части пользователей заменили наушники по гарантии, но и это не исправило ситуацию.

Видео дня

Apple официальных комментариев по ситуации не предоставила. Пока непонятно, связано ли это с дефектом аппаратной части или с ошибкой прошивки, которую можно исправить обновлением.

Напомним, вместе с iPhone 17 в сентябре Apple выпустила новые AirPods Pro. Беспроводные наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также прокачали автономность до 8 часов в каждом наушнике.

Ранее эксперты популярного ресурса iFixit разобрали AirPods Pro 3 и поставили им 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. В случае любой даже малейшей поломки придется покупать новые наушники.

Ранее в этом месяце бренд Nothing представил недорогие полноразмерные наушники с батареей на 100 часов. В сети новинку называют "убийцей" AirPods Max из-за хорошего соотношения цены и качества.

Вас также могут заинтересовать новости: