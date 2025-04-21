В отличие от Telegram, перевод будет происходить на самом смартфоне без использования облачных сервисов.

Создатели WhatsApp начали внедрять в мессенджер встроенную функцию перевода сообщений. Она уже появилась у некоторых пользователей бета-версии 2.25.12.25, пишет издание WABetaInfo.

В отличие от Telegram, перевод происходить на самом смартфоне без использования облачных сервисов, то есть для работы этой функции не требуется подключение к интернету. Достаточно загрузить и установить соответствующий языковой пакет.

Судя по скриншоту, кнопка активации функции перевода располагается на информационном экране чата, где пользователи также смогут настраивать работу переводчика. К примеру, WhatsApp может переводить все сообщения от собеседника или же только выбранные пользователем.

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На данном этапе разработчики реализовали поддержку испанского, арабского, хинди, португальского и русского языков.

Пока переводчик сообщений есть только на Android. В ближайшие несколько недель функция станет доступна более широкому кругу пользователей мессенджера.

С начала апреля WhatsApp добавил несколько полезных нововведений, в том числе возможность создавать свои собственные стикерпаки, функцию сканирования и отправки документов, а также возможность сделать мессенджер "звонилкой" по умолчанию на iPhone.

Меж тем Telegram продолжает обрастать платным функционалом. С последним обновлением в мессенджер добавили платные сообщения – как личные, для пользователей, которых нет в вашем списке контактов, так и для комментариев в каналах.

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