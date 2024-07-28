В Chrome есть режим максимальной экономии памяти: почему его стоит включить

Это положительно скажется на быстродействие браузера и автономности вашего ноутбука.

Google Chrome – с большущим отрывом самый популярный браузер в мире и Украине. Но программа больше других расходует аккумулятор ноутбука и смартфона, а также иногда тормозит и настольный ПК. Инженеры Google признают этот недостаток и предлагают варианты решения.

В прошлом месяца Google анонсировала функцию для настольной версии Chrome, которая устраняет главную проблему браузера – требовательность к ресурсам. Важную настройку длительное время тестировали, но теперь она стала доступна всем пользователям, пишет Gizchina.

В первую очередь проверьте, что ваш браузер обновлен минимум до версии 126.0.

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Затем открываем "Настройки" → "Производительность" и активируем раздел "Экономия памяти", если не сделали этого ранее. На выбор будет доступно 3 опции: умеренная, сбалансированная и максимальная.

При максимальной экономии памяти Chrome находит вкладки, которые вы не используете, и выгружает их из оперативной памяти "по истечении короткого периода времени". При этом неактивные вкладки останутся в списке открытых страниц.

Особо полезными эти настройки окажутся для владельцев ноутбуков, особенно в период отключений света, когда потребление оперативной памяти напрямую связано не только с быстродействием, но и временем автономной работы. В Google говорят, что с этой функцией браузер использует до 30% меньше памяти.

Напомним, ранее в Google Chrome для Android появилось две полезные фичи. Первая позволяет озвучивать содержимое веб-страниц прямо из приложения, а вторая – превращает свернутые вкладки в компактные плавающие окна.

Как рассказывал УНИАН, эксперты проверили скорость 6 главных браузеров и определили самый быстрый. Chrome, ожидаемо, оказался самым быстрым, но он имеет один весомый недостаток.

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