Лидер по-прежнему неизменен. Но Microsoft продолжает совершенствовать свой продукт, чтобы стать достойным конкурентом Chrome.

Аналитическое агентство StarCounter обнародовало свежее исследование самых популярных браузеров в мире для ПК в марте 2024 года. Ожидаемо, на первом месте с большущим отрывом от конкурентов находится Chrome от Google.

Как следует из отчета, вторую строчку занимает Edge от Microsoft, которая продолжает совершенствовать свой продукт, а тройку лидеров замкнул Safari от Apple. ПК-юзеры также часто используют Firefox и Opera.

Топ-5 самых популярных браузеров в мире

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Chrome — 65.77%.

Edge — 12.71%.

Safari — 8.63%.

Firefox — 6.61%.

Opera — 3.15%.

В Украине общая картина не изменилась – Google Chrome остается на первом месте, а Edge, Opera и Firefox в роли догоняющих. Менее популярны Yandex Browser и Safari.

Топ-5 самых популярных браузеров в Украине

Chrome — 60,89%.

Edge — 14.15%.

Opera — 11,25 %.

Firefox — 5,55%.

"Яндекс Браузер" — 5,05%.

А вот на смартфонах ситуация совсем другая. Chrome и в этом случае вне конкуренции (57.13%), но на втором месте идет Safari (22.24%). Судя по всему, пользователи iPhone предпочитают предустановленный браузер. К слову, в iOS 17.4 пользователям из стран Евросоюза теперь предлагается выбрать браузер по умолчанию из 12 самых популярных.

Недавно Microsoft Edge получил полезную функцию, которой очень не хватает конкурентам, включая Google Chrome – возможность ограничить потребление оперативной памяти. Эта фишка особенно полезна для владельцев слабых ПК и ноутбуков,

Напомним, этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.

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