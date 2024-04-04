Аналитическое агентство StarCounter обнародовало свежее исследование самых популярных браузеров в мире для ПК в марте 2024 года. Ожидаемо, на первом месте с большущим отрывом от конкурентов находится Chrome от Google.
Как следует из отчета, вторую строчку занимает Edge от Microsoft, которая продолжает совершенствовать свой продукт, а тройку лидеров замкнул Safari от Apple. ПК-юзеры также часто используют Firefox и Opera.
Топ-5 самых популярных браузеров в мире
- Chrome — 65.77%.
- Edge — 12.71%.
- Safari — 8.63%.
- Firefox — 6.61%.
- Opera — 3.15%.
В Украине общая картина не изменилась – Google Chrome остается на первом месте, а Edge, Opera и Firefox в роли догоняющих. Менее популярны Yandex Browser и Safari.
Топ-5 самых популярных браузеров в Украине
- Chrome — 60,89%.
- Edge — 14.15%.
- Opera — 11,25 %.
- Firefox — 5,55%.
- "Яндекс Браузер" — 5,05%.
А вот на смартфонах ситуация совсем другая. Chrome и в этом случае вне конкуренции (57.13%), но на втором месте идет Safari (22.24%). Судя по всему, пользователи iPhone предпочитают предустановленный браузер. К слову, в iOS 17.4 пользователям из стран Евросоюза теперь предлагается выбрать браузер по умолчанию из 12 самых популярных.
Недавно Microsoft Edge получил полезную функцию, которой очень не хватает конкурентам, включая Google Chrome – возможность ограничить потребление оперативной памяти. Эта фишка особенно полезна для владельцев слабых ПК и ноутбуков,
Напомним, этим летом в Chrome перестанут работать блокировщики рекламы. Другие браузеры, работающие на движке Chromium, тоже пострадают. Поэтому для замены не подойдут Edge или Opera.