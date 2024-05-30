Благодаря ей свернутые вкладки превращаются в компактные плавающие окна.

Команда Google выпустила полезное обновление для фирменного мобильного браузера Chrome. В версии Chrome 124 появилась возможность открывать веб-страницы внутри приложения в своего рода режиме "картинка в картинке".

Новая кнопка появится на панели инструментов с пользовательскими вкладками Chrome. По нажатию на нее текущая вкладка сворачивается в плавающее мини-окно в правом нижнем углу экрана, по аналогии с видеороликами

Далее вы можете переключаться на другие приложения, а вкладка останется на экране. Ее можно перемещать по дисплею, а по нажатию на нее страница снова развернется на весь экран. Возможность быстро вернуться к приложению или браузеру, не прерывая просмотра контента, упростит работу с браузером для многих пользователей.

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Функция уже включена по умолчанию, поэтому для ее активации ничего не нужно делать. Но работать она будет лишь на Android, ибо iOS не позволяет приложениям подобную "свободу". Функция будет внедряться постепенно – для контроля и отлова багов.

Напомним, ранее Google запустила платную версию браузера Chrome. Она ориентирована для коммерческого использования, и отличается от бесплатной версии наличием нейросетей и усиленной защитой.

А на Windows вышел браузер, который обозреватели уже называют "заменой Chrome, которую мы долго ждали". При этом потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

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