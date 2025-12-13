Технология работает на базе нейросети Gemini, поддерживает более 70 языков и умеет сохранять интонации собеседников.

Google объявила о тестовом запуске технологии перевода речи в реальном времени на основе Gemini, которая, как пишет PCWorld, способна серьезно изменить способы общения между людьми по всему миру.

Нововведение тестируется в Google "Переводчик" и позволяет переводить живую речь практически без задержек, используя телефон и беспроводные наушники. Аналогичная функция есть у Apple в последних моделях AirPods.

"Независимо от того, пытаетесь ли вы вести разговор на другом языке, слушать выступление или лекцию за границей, или смотреть фильмы и сериалы на другом языке, достаточно надеть наушники, запустить приложение-переводчик и активировать режим Live Translate – перевод сразу будет звучать на выбранном вами языке", – пишет Google.

Функция перевода в реальном времени поддерживает более 70 языков, среди которых есть и украинский, автоматически распознает, на каком языке говорит человек, и старается учитывать контекст, интонации и уровень фонового шума. По задумке Google, перевод должен работать естественно, даже если в разговоре используются разные языки одновременно.

В PCWorld отмечают, что если технология будет доведена до стабильного состояния, она может стать настоящим прорывом для путешественников и людей, которые регулярно сталкиваются с языковыми барьерами, сделав живое общение без знания иностранных языков практически повседневной реальностью.

Пока доступ будет только у некоторых пользователей Android из США, Индии и Мексики. В 2026 году обновление выпустят для iOS-приложения, а также расширят географию работы сервиса.

Напомним, на iPhone теперь можно сделать Google Translate переводчиком по умолчанию – оно заменит встроенное приложение "Перевод". Делается это в несколько тапов, но ваше устройство должно быть обновлено до iOS 18 и новее.

Меж тем в WhatsApp появился бесплатный переводчик чатов с поддержкой украинского языка. В отличие от Telegram, перевод происходить на самом смартфоне без использования облачных сервисов, то есть для работы функции не требуется интернет.

