Американская гольфистка Пейдж Спиранак продолжает "зажигать" на просторах социальных сетей.
28-летняя спортсменка запостила в Instagram снимок, где примерила на себя модный лук. Пейдж нарядилась в зеленый пиджак и мини-юбку, которая обтягивала.
"Что хочу - то и делаю", - напечатала месседж возле кадра Спиранак.
Пост "лайкнули" более 360 000 пользователей сети. Красавица уже имеет 3 миллиона фолловеров.
"Богиня гольфа", "Пантера с клюшкой", "Тигрица", "Удивительная", - придумывают в комментариях ласковые прозвища для девушки болельщики со всего мира.
Отметим, что Спиранак играла в гольф на студенческом уровне, а на профессиональном выступала в 2015-2016 годах. Затем она сосредоточилась на карьере модели.
Напомним, что в январе этого года Пейдж сравнила ПЦР-тестирование на коронавирус с оральным сексом между мужчиной и женщиной.
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