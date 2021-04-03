Пейдж Спиранак предстала в элегантном зеленом жакете.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак продолжает "зажигать" на просторах социальных сетей.

28-летняя спортсменка запостила в Instagram снимок, где примерила на себя модный лук. Пейдж нарядилась в зеленый пиджак и мини-юбку, которая обтягивала.

"Что хочу - то и делаю", - напечатала месседж возле кадра Спиранак.

Пост "лайкнули" более 360 000 пользователей сети. Красавица уже имеет 3 миллиона фолловеров.

"Богиня гольфа", "Пантера с клюшкой", "Тигрица", "Удивительная", - придумывают в комментариях ласковые прозвища для девушки болельщики со всего мира.

Отметим, что Спиранак играла в гольф на студенческом уровне, а на профессиональном выступала в 2015-2016 годах. Затем она сосредоточилась на карьере модели.

Напомним, что в январе этого года Пейдж сравнила ПЦР-тестирование на коронавирус с оральным сексом между мужчиной и женщиной.

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Автор: Будрин Артем