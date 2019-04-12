Милевский в Киеве открыл пивную "Миля"

Партнером выступил агент футболиста.

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский стал совладельцем тематического заведения «Миля Beer Shop» в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Instagram агент футболиста Александр Панков.

Концепция заведения будет посвящена футбольному пути игрока. В пивном заведении будут транслироваться матчи "Динамо" (Киев), а также нынешнего клуба Милевского - "Динамо" (Брест), матчи еврокубков и сборной Украины.

Интерьер магазина оформлен в интересном стиле. На стенах располагаются крупные рисунки с портретами Милевского.

Напомним, в прошлом году "Динамо" (Брест) рассталось с Артемом Милевским из-за нарушений дисциплины, однако в январе этого года нападающий вернулся в команду.