Милевский в Киеве открыл пивную "Миля"
Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский стал совладельцем тематического заведения «Миля Beer Shop» в Киеве. Об этом сообщил на своей странице в Instagram агент футболиста Александр Панков.
Концепция заведения будет посвящена футбольному пути игрока. В пивном заведении будут транслироваться матчи "Динамо" (Киев), а также нынешнего клуба Милевского - "Динамо" (Брест), матчи еврокубков и сборной Украины.
Уважаемые друзья хочу сказать всем ДОБРОЕ УТРО 👑😊🔝😂👁 Пришло время рассказать о новом проекте который мы запускаем вместе с Артёмом Милевским в самые ближайшие дни🔝♣️🤫🇺🇦😂🔞 МИЛЯ «Beer Shop» это тематическое заведение с элементами футбольной истории о карьере Артёма от самых ранних этапов, до сегодняшнего дня 🤫🔝♣️👑👍🏻👁⭐️😊 Вы спросите что будет продаваться в магазине ? 👑♣️😊👍🏻🔝😂 Я отвечу 😂🤫⭐️🇺🇦👁👑👍🏻 Лучшее украинское пиво 🍺🇺🇦🔞😊👍🏻👑⭐️ Самое свежее, и самое вкусное 🔝🍺♣️👑⭐️🤫 Также будет очень крутой ассортимент «снеков», рыба, мясо, колбаски, орешки и закуски под пенный напиток 🔝👑🍺🇺🇦👍🏻⭐️ В нашем «Beer Shop» можно будет также посидеть, сфотографироваться с красивыми рисунками, отдохнуть, получить памятные подарки от Мили, и самое главное посмотреть футбол 🔝👍🏻👑♣️🔞⭐️😊👁 Мы будем всегда на большом экране транслировать ФК «Динамо» Брест, и конечно же ФК «Динамо» Киев 👍🏻🔝👑⭐️🤫🇺🇦🔞♣️🍺 Лига Чемпионов, Лига Европы, сборная Украины всегда будут в прямом эфире 🔝👍🏻👑⭐️🇺🇦♣️ В течении ближайших дней, я буду Вас информировать о открытии, и акциях которые мы будем проводить 🤫🇺🇦👑🍺⭐️👍🏻🔝😂
Интерьер магазина оформлен в интересном стиле. На стенах располагаются крупные рисунки с портретами Милевского.
Напомним, в прошлом году "Динамо" (Брест) рассталось с Артемом Милевским из-за нарушений дисциплины, однако в январе этого года нападающий вернулся в команду.