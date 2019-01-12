Артем Милевский вернулся в Динамо-Брест в День своего рождения

Клуб официально подтвердил контракт с украинским форвардом.

Футбольный клуб "Динамо-Брест" официально подтвердил информацию подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.

Соглашение рассчитано до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте клуба.

Милевский родился 12 января 1985 года.

34-летний нападающий в сезонах 2017-2018 уже выступал за "Динамо-Брест". Также в активе Артема выступления за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и венгерскую "Кишварду".

В составе национальной сборной Украины Милевский провел 50 игр и забил 8 мячей, став четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.