В рамках боксерского шоу в Лас-Вегасе мексиканец Оскар Вальдес отобрал чемпионский пояс по версии WBC во втором полулегком весе у своего соотечественника Мигеля Берчельта.
Читайте такжеОн тоже проигрывал Лопесу: промоутер назвал возможного соперника ЛомаченкоВальдес одержал досрочную победу эффектным нокаутом. В десятом раунде он "вырубил" соперника одним ударом с левой. До этого Берчельт побывал в нокдауне в девятом раунде.
Вальдес одержал 29-ю победу в 29 боях и завоевал чемпионский пояс во втором весе.
Берчельт проиграл во второй раз в карьере при 37 победах.
Отметим, что ранее промоутер Боб Арум заявил, что победитель боя Вальдес - Берчельт находится в числе возможных соперников Ломаченко, если украинец решит опуститься во второй полулегкий вес. Ранее Ломаченко побеждал Вальдеса в любителях на ЧМ-2009.
Видео нокаута опубликовал Top Rank в Twitter.
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm
How many of you at home reacted to that KO like @TeofimoLopez did? #BercheltValdezpic.twitter.com/iIzzq5TiPR— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
🎥 That ringside view ...— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
Take it all in. Just wow, @oscarvaldez56. 🇲🇽#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/KBXolCcG41
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