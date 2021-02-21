Оскар Вальдес одержал впечатляющую победу.

В рамках боксерского шоу в Лас-Вегасе мексиканец Оскар Вальдес отобрал чемпионский пояс по версии WBC во втором полулегком весе у своего соотечественника Мигеля Берчельта.

Читайте такжеОн тоже проигрывал Лопесу: промоутер назвал возможного соперника ЛомаченкоВальдес одержал досрочную победу эффектным нокаутом. В десятом раунде он "вырубил" соперника одним ударом с левой. До этого Берчельт побывал в нокдауне в девятом раунде.

Вальдес одержал 29-ю победу в 29 боях и завоевал чемпионский пояс во втором весе.

Берчельт проиграл во второй раз в карьере при 37 победах.

Отметим, что ранее промоутер Боб Арум заявил, что победитель боя Вальдес - Берчельт находится в числе возможных соперников Ломаченко, если украинец решит опуститься во второй полулегкий вес. Ранее Ломаченко побеждал Вальдеса в любителях на ЧМ-2009.

Видео нокаута опубликовал Top Rank в Twitter.

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Автор: Антон Дударь