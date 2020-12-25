Промоутер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, кто может стать соперником украинца в 2021 году.
В интервью iFL TV Арум заявил, что в начале 2021 года планирует обсудить с Ломаченко его перспективы.
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"Может, он захочет остаться в легком весе или опуститься ниже, где у него не было проблем. В первом легком весе есть победитель боя между Мигелем Берчельтом и Оскаром Вальдесом, есть Шакур Стивенсон, много достойных боксеров", - сказал Арум.
"Или же он может остаться в легком весе, и мы сведем его в ринге с кем-то из молодых парней - Дэвином Хэйни или Джервонтой Дэвисом", - добавил промоутер.
Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи. Затем его отец также подчеркнул, что они не собираются давать Ломаченко реванш.
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
Стало известно, когда Ломаченко может вернуться в ринг.
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