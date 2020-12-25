Боб Арум считает, что у Василия Ломаченко есть варианты в двух разных весовых категориях.

Промоутер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о том, кто может стать соперником украинца в 2021 году.

В интервью iFL TV Арум заявил, что в начале 2021 года планирует обсудить с Ломаченко его перспективы.

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"Может, он захочет остаться в легком весе или опуститься ниже, где у него не было проблем. В первом легком весе есть победитель боя между Мигелем Берчельтом и Оскаром Вальдесом, есть Шакур Стивенсон, много достойных боксеров", - сказал Арум.

"Или же он может остаться в легком весе, и мы сведем его в ринге с кем-то из молодых парней - Дэвином Хэйни или Джервонтой Дэвисом", - добавил промоутер.

Перспективы Василия Ломаченко: главное

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Автор: Антон Дударь