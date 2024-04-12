Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донецкая, Херсонская и Николаевская области.
"Всего с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций! Видим результаты. Работы идут 24/7", - отметил премьер.
Также, по его словам, регионы в этом году получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах.
"Утвердили сегодня изменения в субвенции из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в учреждениях среднего образования. Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий", - сказал Шмыгаль.
В частности:
- Харьковская область - 500 млн грн,
- Днепропетровская область - 500 млн грн
- Запорожская область - 500 млн грн
- Николаевская область - 200 млн грн
- Херсонская область - 200 млн грн
- Одесская область - 150 млн грн
- Сумская область - 150 млн грн
- Черниговская область - 150 млн грн
Строительство фортификационных сооружений
2 апреля правительство выделило дополнительные средства на возведение фортификаций в сумме 5,6 млрд грн.
Из выделенных средств 1,1 млрд грн предусматривалось для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн - для Запорожской области, 1,5 млрд грн для Сумщины и 300 и 400 млн грн для Николаевщины и Херсонщины соответственно.
9 апреля, во время рабочей поездки в Харьковскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом возведения оборонительных сооружений и укреплений вблизи границы с государством-агрессором.
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