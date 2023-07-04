Правоохранители пытаются получить персональные данные мужчины.

Накануне в столице разгорелся языковой скандал – работник магазина в Деснянском районе отказался перейти на украинский язык в разговоре с клиентом и заявил, что "Киев – это русскоязычный город". Сегодня в магазин пришли правоохранители, однако упомянутого работника здесь уже не нашли.

Как ТСН рассказали в полиции Деснянского района, мужчина внезапно и без объяснений написал заявление на увольнение.

"Правоохранители пообщались с администратором заведения. Как выяснилось, охранник сразу после конфликта с посетителями написал заявление об увольнении и, ничего не объясняя, покинул помещение магазина", – рассказали в полиции.

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Правоохранители пытаются получить персональные данные мужчины, чтобы связаться с ним для получения разъяснений.

"Как только мы получим его данные, то поинтересуемся у него – что это было и как именно. Охраннику придется объяснить свои слова. Ситуацию держим на контроле", – отмечают в полиции.

Языковой скандал в киевском "Конфискате"

На днях в соцсетях было распространено видео из магазина "Конфискат" недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве. На записи можно увидеть, как охранник обращается к клиентам на русском языке. Его просят перейти на украинский, но охранник отказывается соблюдать нормы закона о языке и говорит, что "Киев – русскоязычный город". Ситуация получила огласку и привлекла внимание правоохранителей.

Напомним, в январе 2021 года вступила в силу статья 30 Закона о языке, согласно которому все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, однако могут переходить на другой язык по просьбе клиента.

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