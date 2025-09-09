Эксперт по демографии спрогнозировал последствия выезда мужчин в возрасте 18-22 лет за границу.

Решение о разрешении мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу может плохо сказаться на демографической ситуации в Украине. Об этом в интервью ТСН рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"Это довольно плохое решение, как с точки зрения демографии, так и в общественно-политическом плане. Все обоснования, которые я слышал, не воспринимаю как серьезные. И зачем это было сделано, мне оценить трудно", - сказал он.

Эксперт пояснил, что уехав с границу эти ребята вряд ли когда-то будут возвращаться в Украину. Даже если они будут стоять на учете ТЦК, как этого требует законодательство, ведь те, кто остается за рубежом, не будут учитывать правовые последствия в Украине.

По его мнению, все поколения украинцев должны вносить свой вклад в победу. И нельзя выделять отдельные возрастные категории. Он добавил, что если существует желание сохранить молодежь этого возраста, которая была рождена во время особенно сильного демографического кризиса, для будущего Украины, то их можно задействовать во вспомогательных работах, не посылая непосредственно на линию фронта.

"Это был бы определенный вклад молодежи в общую победу, а так получается, что часть людей должна быть на фронте, а часть вообще не вовлечена в это. Как по мне, это не очень правильно", - считает он.

Также он сказал, что эта возрастная группа - самый активный контингент. Выезд этих людей за границу - это потери для рынка труда. Кроме того, через несколько лет эти люди вступают в активный репродуктивный возраст. По данным Института, накануне полномасштабного вторжения средний возраст матери при рождении ребенка был 28 лет, а отца около 30 лет.

"То есть на демографическую ситуацию больше влияют возрастные группы 25+. С течением времени эти молодые люди могли создать семью и у них бы родились дети, а они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они уехали, а еще и потери в воспроизводстве будущих поколений", - добавил эксперт.

По его оценке, последствия демографического провала будут особенно ощутимыми уже в перспективе 10 лет.

"Последствия более ощутимыми, потому что эти люди уехали и они не родят детей в Украине. Конечно, если они действительно не вернутся. Мы же пока теоретически об этом говорим. Возможно, будет все классно - они уедут, а потом вернутся. Но как показывает опыт - это не совсем так", - подытожил он.

Как писал УНИАН, что в Украине сохраняется сложная демографическая ситуация. По данным статистики, в 2024 году число умерших превысило количество родившихся в 2,8 раза. За год зарегистрировали 495 090 смертей, тогда как количество зарегистрированных рождений составило лишь 176 679. При этом, в 2023 году в Украине появилось 187 тысяч детей.

Также напомним, что по данным Министерства образования, в этом году в школах Украины будут учиться около 252 тысячи первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. Всего в школы в этом учебном году будут ходить около 3,5 млн школьников.

Добавим, что по мнению директора Института демографии Эллы Либановой, власти нужно постоянно коммуницировать с людьми, которые выехали за границу из-за войны. Ведь у мигрантов первого поколения обычно возникают сложности с полноценным общением в обществе, поэтому власть должна наладить каналы общения и постоянно работать над возвращением этих людей в будущем.

