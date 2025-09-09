Молодые люди получили право на выезд за границу и спешат им воспользоваться, увольняясь с работы.

Украинский бизнес заявляет, что уже сталкивается с последствиями выезда части мужчин в возрасте 18-22 года после соответствующего решения Кабмина. Однако, по мнению директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, даже массовый выезд молодых ребят не нанесет ощутимого удара украинской экономике.

"По оценкам Института демографии, в Украине проживает около 700 тыс. мужчин в возрасте 18-22 года. Большинство из них - студенты. Даже с учетом того, что кто-то мог не завершить обучение или параллельно работает, реально на рынке труда задействовано лишь 200-300 тысяч из этой группы", - говорится в комментарии Вышлинского.

Общее количество экономически активного населения в Украине составляет примерно 13 млн человек, по данным Пенсионного фонда, сообщает экономист. Соответственно, доля молодых ребят составляет лишь 2-3% среди всего работающего населения, аргументирует Вышлинский свою позицию.

"Риск для экономики преимущественно в том, что часть неквалифицированных или малоквалифицированных молодых работников может воспользоваться возможностью уехать и работать за границей. В первую очередь потери ощутят отрасли, где молодежь обычно подрабатывала: розничная торговля, строительство, логистика, производство на простых специальностях", - резюмирует директор ЦЭС.

Выезд мужчин 18-22 лет - последние новости

После открытия границы мужчинам в возрасте 18-22 лет бизнес начал терять персонал. Молодые люди увольняются с работы и планируют отправляться в Европу, чтобы в дальнейшем остаться там.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что после открытия границы для этой категории молодых людей резкого увеличения пассажиропотока не наблюдалось.

