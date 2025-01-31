'Это катастрофа': насколько число умерших в Украине превысило количество рожденных

По сравнению с 2023-м количество родившихся в прошлом году сократилось на более чем десять тысяч.

Число умерших в нашей стране в 2024-м превысило количество родившихся в 2,8 раза. Об этом свидетельствует отчет о результатах работы органов государственной регистрации актов гражданского состояния Министерство юстиции.

Согласно представленным данным, в 2024 году зарегистрировали 495 090 смертей, тогда как количество зарегистрированных рождений составило лишь 176 679. Таким образом, по сравнению с 2023-м количество рожденных сократилось более чем на десять тысяч (в 2023 году в Украине появилось 187 тысяч детей).

В целом рождений в Украине стало значительно меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Так, в 2021 году родилось более 270 тысяч младенцев.

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Больше всего маленьких украинцев в 2024-м родилось в Киеве (19 706), а меньше всего - на Херсонщине (434). Также Херсонская область находится в числе "лидеров", если говорить о соотношении количества умерших к количеству рожденных - количество умерших на Херсонщине составило 4 776 человек.

Крайне сложной остается ситуация в Донецкой области, где соотношение составило 1 177 родившихся на 9 973 умерших. Относительно "неплохой" является ситуация в Ровенской, Закарпатской и Волынской областях.

Украинская демография - главное

Специалисты давно называют "катастрофической" ситуацию, которая сложилась с украинской демографией. Кризис охватил нашу страну еще до начала войны, однако именно во время вторжения ситуация ухудшилась до критического уровня.

Специалисты считают, что почти семь миллионов украинцев сбежали за границу, тогда как около пяти миллионов живут под российской оккупацией. Кроме того, десятки тысяч мирных жителей и до 100 тысяч военных погибли в результате боевых действий.

По словам заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александра Гладуна, сейчас на подконтрольной территории находится около 29 миллионов человек. При этом только за 2024-й население этих территорий сократилось на 700-800 тысяч.

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