'Война идет не против ТЦК, а против пикселя': военный рассказал, почему жгут машины

Бывший предприниматель говорит, что не столько повестки вручает, а налаживает связь с солдатами.

Военнослужащий ВСУ Виктор Загурский, который с первых дней полномасштабного вторжения стал добровольцем, сейчас служит в Житомирском территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Он говорит, что все должны быть едины, а не писать на машинах "Мы не ТЦК".

Как рассказал военный "Суспільному", в мирной жизни он был частным предпринимателем, а в феврале 2022 года оставил работу и пошел в ТЦК.

Сначала он попал в состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а в апреле 2022 года, после контузии, Виктора перевели в 199-й учебный центр. Впоследствии, в мае 2023 года, он приступил к службе в городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Видео дня

"Задача военкоматов - наладить мобилизацию, чтобы сделать ротацию. Потому что многие солдаты не выдерживают. Это у меня такая задача - не столько повестки вручать, а наладить связь с солдатами. Мы же вместе", - подчеркивает Загурский.

Он также прокомментировал негативное отношение к военным, которые служат в ТЦК и СП.

"Еще год назад, как началось: военные писали на машинах: "мы не ТЦК". Я им говорил, что война идет не против ТЦК. Война идет против ВСУ, против пикселя, против всех нас", - настаивает военный.

Он отмечает, что все должны быть едины, а война всегда несправедлива, кто-то может погибнуть в любой момент. "Война - это всегда несправедливость. Одни теряют жизнь, другие - руки. Но кто-то должен защищать. Мне вопрос задают: за кого мы воюем? Я всегда ответ даю на этот вопрос: "Мы воюем за тех людей, которые идут за гробами", - сказал Загурский.

Другие новости о ТЦК

Военнослужащий ВСУ Сергей Грицаков после ранения перешел в роту охраны ТЦК. С первых дней полномасштабной войны он добровольцем служил в 54-й отдельной механизированной бригаде артиллеристом.

Военнослужащий провел на фронте два года - воевал в Марьинке и Бахмуте. После ранения трижды попадал в госпиталь, однако после реабилитации снова возвращался в зону боевых действий. Он говорит, что людей на фронте, как правило, не хватает. Приходится два года воевать без отпуска. Некоторые ребята в панику впадают, а Сергей думал только о работе - если вовремя не подвезет БК или поесть, кто-то пострадает. По его словам, с каждым днем его самочувствие становилось все хуже и впоследствии ВВК признала его ограниченно годным.

Вас также могут заинтересовать новости: