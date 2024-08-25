Сам защитник провел на фронте два года, побывав в Марьинке и Бахмуте.

Военнослужащий ВСУ Сергей Грицаков после ранения перешел в роту охраны ТЦК. С первых дней полномасштабной войны он добровольцем служил в 54-й отдельной механизированной бригаде артиллеристом.

"Я думал только о работе. Я не думал о том, что может прилететь. Потому что, если думаешь, то начинаешь паниковать А паника там лишняя. Когда человек впадает в панику, то он потом начинает такое выделывать...", - рассказал мужчина "Суспільному".

Военнослужащий провел на фронте два года - воевал в Марьинке и Бахмуте. После ранения Сергей трижды попадал в госпиталь, однако после реабилитации снова возвращался в зону боевых действий.

Видео дня

"Если бы я уехал оттуда, а если каждый поедет, то кто будет там защищать страну? Понимаешь, что надо делать работу. За тебя ее никто не сделает. Людей, как правило, не хватает. Некем подменить. Два года сидишь без отпуска, без ничего. Бывало приедешь, полчаса вздремнул и снова едешь. Только приехал - опять ехать. Не всегда так, конечно. Но было так, как вот тебя завели и ты вот так. Ребята в панику впадают. Трудно с этим жить. Я думал только о работе. Потому что, если я вовремя не подвезу ребятам БК или поесть, то кто-то пострадает, скажем так. Я старшим машины был по координатам. Координировал водителя, куда ему ехать", - рассказал защитник.

С каждым днем его самочувствие становилось все хуже и впоследствии ВВК признала его ограниченно годным.

"Мужчины должны понимать, что они мужчины, в конечном счете. И я не прошу, чтобы они там за депутатов воевали. Но есть семья дома. Семью кто будет отстаивать? Или надо подождать, пока агрессор придет к ним домой", - возмущается Сергей.

Война в Украине - истории раненых бойцов, которые пошли в ТЦК

Как известно, среди работников ТЦК много военнослужащих, которые уже побывали на фронте и были переведены. Они рассказали, как люди реагируют на их работу. Иногда защитники слышат много неприятных вещей от гражданских.

"Был случай, когда мы подошли к мужчине для оповещения, представились. Он нам говорит: чего вы здесь, чего вы не воюете. Мы ему объяснили, что мы - военнослужащие, которые вернулись после ранения. Он говорит: а почему вы вернулись, идите назад, я не пойду", - вспоминает Влад "Джокер".

Как писал УНИАН, даже в самих ТЦК стесняются своей работы.

"Что касается ТЦК, то у меня самого было неоднозначное отношение к его военнослужащим. Мол, ходят, повестки раздают, а сами нигде не воевали. Даже когда первый раз ехал на службу в маршрутке, то снял шевроны, потому что не хотел, чтобы люди на меня косо смотрели", - вспоминает 29-летний Игорь Дьяченко, который получил ранение под Бахмутом и теперь работает в Николаевском ТЦК.

В то же время командир одного из отделений Третьей штурмовой бригады Сергей Тягий с позывным "Рэмбо" переживает, чтобы после военно-врачебной комиссии его не отправили служить в части обеспечения или в ТЦК. По его словам, он лучше вернется на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: