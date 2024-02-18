Он отметил, что "Оплот" превосходит "Прорыв" во многих вопросах, но есть много слабых мест

Командир танковой роты на позывной "Полтава" рассказал об украинском танке "Оплот" и сравнил его с российской бронетехникой.

Так, в интервью "Украинской правде" он отметил, что российский Т-90 "Прорыв" - "неплохая машина, и прицелы они хорошие сделали, и мониторы. Очень хотел бы, чтобы в моем подразделении появился такой трофей". В то же время военный отметил, что побеждает не техника, побеждает экипаж.

"Украинский "Оплот" превосходит "Прорыв" во многих вопросах, но есть много слабых мест... Электроника портит все. А вот системы управления, обнаружения, зарядки – у "Оплота" лучшие".

В то же время он отметил, что россияне штампуют свои танки конвейером, а в Украине "Оплотов" всего около 10, а остальные - Т-64, Т-72.

"Т-64 и "Оплот" – это как "Жигули" первой и седьмой моделей. До "Оплота" была хорошая разработка "Береза" – классная машина. У меня была одна такая, потом ее подбили", - рассказал военный.

Оценивая западные Leopard, он отметил, что это "невероятная машина, но она немного под другие задачи. Это ночная кошка, с ее оптикой, пушкой она ночью такого шороха наводит".

"Здесь даже если у нас будет какой-то супертанк, никто же не отменял артиллерию - она обязательно попадет, сорвет гусеницу, каток и встанет вопрос эвакуации танка. А это же кусок железа, у него нет шапки-невидимки... он только загудел – все, приоритетная цель, его ищут все: дронщики, арта, пехота. После прилета во время детонации БК погибают все. Этого не хотелось бы", - добавил военный.

Ситуация с танками в Украине

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте, чтобы эти машины дополняли и усиливали друг друга.

Как писало издание Forbes, за год боев с момента получения первого танка Leopard 2 немецкого производства украинская армия потеряла, по данным Oryx, не менее 12 танков. Однако гораздо больше танков Leopard 2 было повреждено, чем уничтожено, и украинцы чувствуют реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

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