Кинорежиссер Вилен Новак: На главные роли в "Почему я жив" планировались Богдан Ступка и Алексей Петренко. Оба согласились, но не дожили до начала съемок

Легенда украинского кинематографа Вилен Новак в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о новом фильме "Почему я жив", вошедшем в пятерку претендентов-выдвиженцев на "Оскар" от Украины, и поделился секретами, которые остались "за кадром" его популярных работ.

Народный артист Украины, один из старейших кинематографистов страны Вилен Новак известен рядом нашумевших фильмов. В их числе – "Дикая любовь" - лидер проката 1994 года и "Принцесса на бобах" – лидер проката 1997-го. На прошедшем в августе текущего года 12-м Одесском международном кинофестивале, вне конкурса представили новую ленту 83-летнего режиссера – "Почему я жив" ("Чому я живий), поставленную по сценарию известного драматурга Евгения Митько. Это история любви 17-летних Фроси и Ленчика, украинки и еврея. Действия происходят в Мариуполе в годы Второй мировой войны. В основе сюжета–автобиографическое произведение Митько, так и не дожившего до его экранизации.

Эта трагикомедия под другим названием ("Теперь я турок, не казак") задумывалась еще в 1990-х, но снята на Одесской киностудии только сейчас–после Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Недавно стало известно, что лента включена от Украины в число претендентов на выдвижение на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм". Результаты национального отбора огласят на текущей неделе, а в прокат картина выйдет в ноябре.

Вилен Захарович, фильм "Почему я жив" на 12-м ОМКФ вызвал настоящий ажиотаж… Почему он не был включен в конкурсную программу?

Если честно, я не знаю. С этим вопросом обращался в оргкомитет фестиваля. Спрашивал, в чем проблема, а мне ответили в духе: "Зачем тебе это надо?".Дескать, в конкурсе молодежь участвует, ты должен быть выше…

В сентябре, на побережье Азовского моря, прошел международный кинофестиваль "Кино и ТЫ", на котором этот фильм стал победителем…

Фестиваль проходил в райском месте – в поселке Урзуф Мариупольского района. По существу, на родине Евгения Митько – уроженца Мариуполя, ставшего очевидцем событий, которые легли в основу картины. Люди восприняли ее очень хорошо.

Почему кино о событиях в Мариуполе снималось в Одессе и Одесской области?

Накануне съемок, в 2020 году, я был в Мариуполе и обошел вдоль и поперек всю тамошнюю слободку, где произошла реальная история. Потом, вернувшись в Одессу, изучил местность и понял: слободка от слободки ничем не отличается. Разве что – морским побережьем. Там пологий берег, а у нас – спуски-подъемы. Другими словами, не было особого смысла ехать на съемки в Донецкую область. Кроме того, для выезда на локацию в Мариуполь требовалась дополнительно значительная сумма, которой попросту не было. Поэтому решили снимать здесь – в Одессе и в селе Ковалевка.

Правда ли, что Евгений Митько доверил именно вам экранизацию своего автобиографического произведения и отказал другим режиссерам?

Рассказ Митько "Теперь я турок, не казак" (таким было и рабочее название картины, – УНИАН) был опубликован еще в 1989 году, в 12-м номере журнала "Искусство кино". Впервые услышал об этом примерно тогда же от Олега Школьника (народный артист Украины, – УНИАН), который пересказал мне эпизодо том, как повесился еврей – один из основных героев... Меня зацепило. Попросил помощников найти журнал. Прочитал, и мое сердце осталось с этим рассказом. Евгений Митько пережил оккупацию и стал очевидцем страшных событий, которые изложил на бумаге.

В 2000 году виделся с ним в Москве, где он тогда уже проживал. Просидели вместе целый день… Дело в том, что раньше он обещал этот сценарий своему другу – кинорежиссеру Геннадию Полоке (снял ленты "Республика ШКИД", "Око за око" и другие, – УНИАН), а тут – я…. Мы проговорили много часов, объяснял ему, как вижу фильм. И вечером Митько сказал: "Все! Я отказываю Полоке, и отдаю сценарий тебе. Никому больше не дам, потому что ты меня правильно понимаешь. И возьму за сценарий по самой низкой шкале". "Шкала" тогда была от 20 до 100 тыс долларов.

Тогда я понял: обязательно сниму этот фильм. Вернулся в Одессу, написал режиссерский сценарий, и даже сделал титульный лист, датированный 2001 годом.

Два десятилетия… Что помешало сделать фильм раньше?

Все просто – безденежье. Искали спонсоров, не было продюсера, который бы взялся за дело и довел его до конца. Я лично обращался ко многим, а в ответ слышал: "Ой, какой хороший получится фильм…". И на этом все завершалось. Правда, мы несколько раз запускались. Так, появился один очень состоятельный человек из Киева, который захотел продюсировать ленту. Начали работу, а он уехал на неделю в Буковель, кататься на лыжах, и там пропал: толи его убили, толи что-то другое…

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда за дело взялся Андрей Алексеевич (руководитель Одесской киностудии, продюсер фильма "Почему я жив" Андрей Осипов,– УНИАН). Вместе мы боролись, в 2019 году все лето ушло на питчинги. Некоторые думали, что я не потяну физически и предлагали в помощь кого-то помоложе… Но я отказался, сказал, что могу пока сам… (смеется). И спросите любого из съемочной группы, кто был самым энергичным на площадке. Каждый ответит: "Новак". Я бегал от плейбэка на площадку, работал с актерами, отрабатывал мизансцены…

Почему отказались от названия "Теперь я турок, не казак"?

Это больной вопрос. Я боролся за него до последнего, но продюсер сказал, что под такое название люди не пойдут в кинотеатр. Я снимал трагикомедию, и "Теперь я турок, не казак" – поэтическое, очень глубокое гениальное название. Оно подходит к современности. Да и придумал его сам Митько. Жаль, что, не читая, подписал контракт, согласно которому не могу настаивать на названии. Так вышло: когда проект, наконец-то, утвердили, у меня была лишь одна мысль: снимать-снимать-снимать…

Как вы отбирали актеров?

Оговаривался каждый персонаж, включая рост, вес, глаза. Мне показывала фото, и я отбирал, кого пригласить на собеседование. Одного из основных персонажей – Фросю – сыграла Анастасия Маркив. Увидел ее случайно, когда смотрел "Х-фактор" (участница 10-го сезона телепрограммы,– УНИАН). Любопытно то, что обычно, эту передачу не смотрю, а тут – потянуло. Увидел Настины потрясающие глаза и все – оторваться не мог… Она мольфарка (в культуре гуцулов — человек, обладающий сверхъестественными способностями, могущий управлять погодой, быть целителем и прочее, – УНИАН). Я знаю – встречал как-то Новый год в горах, и видел таких людей. Они немножко странные, но мне очень нравятся. Пробовал на роль Фроси и других, но заинтересовала меня Настя.

По часу говорил с каждым утвержденным актером. Мне было комфортно работать с Ирой Мельник. С потрясающими Виктором Ждановым (известен по фильмам "Захар Беркут", "Домой", "Киборги. Герои не умирают"),Артемом Вильбиком ("Я тебя найду", "Судья", "Отель "Купидон")….

Народный артист Украины Алексей Горбунов согласился на роль в ленте, даже не читая сценарий. Мы знакомы долгие годы – снимал его больше 30 лет назад в драме о штрафбате "Гу-га". Сейчас взял Алексея без проб: просто решил – Горбунов и все...

А в 2000-м, когда начинали работу над фильмом – писали режиссерский сценарий, кого-то намечали на главные роли?

Понятно, ведь нынешних актеров еще не было... Предлагал роли народным артистам: Богдану Ступке и Алексею Петренко. Так, персонажа-украинца должен был играть великолепный Ступка, а еврея – Петренко (он виртуозно сыграл Фроима Грача в фильме Юнгвальда-Хилькевича "Искусство жить в Одессе" по рассказам Исаака Бабеля, – УНИАН). Оба читали сценарийи оба согласились. Увы, оба не дожили до начала съемок. В картине эти роли достались Жданову и Вильбику.

Кто бы сыграл Фросю?

Об этом тогда не думал. Мне важны были, в первую очередь, эти персонажи, потому что они – основные. Между ними все происходит… До Фроси тогда не дошло, а потом нашли Настю, которая победила при отборе. Как-то в шутку спросил задействованного в картине известного актера Георгия Делиева: "Как тебе девушка?". А он, чуть ли не вздрагивая: "Да, ну, не могу…". Это все из-за взгляда ее необычного (смеется).

Как же вам с "мольфаркой" работалось?

Отлично. Она очень органична, все делала, как нужно. Настя же не актриса, она не играла, а жила этой ролью. Аналогично – по глазам – когда-то нашел Наташу Вавилову (ленты "Москва слезам не верит", "Розыгрыш" и другие, – УНИАН). Тогда выбирал актрису для фильма "Красные дипкурьеры". Помню, как претендентки заходили одна за другой – все что-то не то… Вдруг – Вавилова… Огромные глазищи! Я понял: это она – и не ошибся. Так что она – тоже мое открытие.

Были ли какие-то непредвиденные ситуации во время съемок "Почему я живой"?

Да, с той же Настей. Мы с ней заранее оговорили все откровенные сцены, в частности, купание в море… Но в одной из них, где героиня должна была обнажиться по пояс, Анастасия наотрез отказалась раздеться. Мы с ней сильно поругались. Она уперлась, мол, именно эту сцену не обозначили. Действительно, все согласовали, а эту как-то пропустили. Так и осталось… Еще один эпизод, где Фрося признается в любви, должна быть более эротичная… Но здесь мне оператор свинью подложил. Дело в том, что для съемок издалека привезли "голливудскую" супертехнику – какую-то "машину" с выдвигающейся лапой. Я-то думал, что во время съемки буду совсем рядом с актерами, а там эта "лапа" снимала без меня. То есть, сцену мы прорепетировали на песке, но в море я с ними не был. В общем, вышла там героиня немножко "суховатой"…

Непредвиденные ситуации во время съемок случаются, и нужно быстро придумывать, как из них выходить. Вот по задумке нужна была яблоня, а на локации она не растет. Но нужное дерево достали – поехали в зелентрест, договорились, привезли и вкопали в землю. Получилось очень натуралистично, и эпизод вышел хороший. Правда, до меня доходили некоторые слухи о недовольных: дескать, совсем того-этого, зачем ему яблоня… Если начистоту, не все важные кадры вошли в картину. Ее стремились сократить, и вырезали их без моего ведома. Из-за этого даже хотел снять свое имя с титров фильма…

Может, в перспективе сделать еще и сериал "Чому я живий", и включить в него весь оставшийся материал?

Мне и раньше, незадолго до последнего запуска картины, один влиятельный человек предлагал делать сериал. Я попросил время до утра, чтобы подумать. Пришел и сказал: нет, многосерийного фильма не будет – этим можно испортить глубокую вещь...

Трейлер фильма "Почему я живой"

Сценарист Евгений Митько, будучи ребенком, пережил события, ставшие основой для фильма. А насколько сюжет близок Новаку – не режиссеру, а человеку, который родился накануне Второй мировой войной?

В фильме есть эпизод, который я снял по своим личным воспоминаниям. События происходили, когда мне было лет пять... (военные годы, – УНИАН). Во время бомбардировки мы сидели под стенкой: мама и старшая сестра меня крепко держали, потому что я, обезумев от страха, дико кричал, все время пытался вырваться и убежать. Куда и зачем – сам не знаю… Бежать-то было некуда – вокруг рвались снаряды. В это время напротив, под другой стенкой, сидел красноармеец, и… ел пирожки. Представьте: вой сирен, летят бомбы, а человек уплетает за обе щеки и еще мне подмигивает. Наверное, он хотел меня успокоить… Вот, в фильме есть похожий эпизод – солдат, а на него смотрит мальчик, прототипом которого является юный Женя Митько.

Как полагаете, если бы ситуация повторилась – началось бы целенаправленное истребление евреев или представителей другой нации. За их предательство – поощрение, за укрывательство – расстрел, как это было десятилетия назад и как показано в вашем фильме… Вот, сейчас современные украинцы пытались бы спасти массово преследуемых людей?

Сегодня это проявилось бы в меньшей мере, но такие порывы души не могут пропасть бесследно. Поверьте, я специалист в человеческих отношениях – об этом всегда делал кино. Так здорово, когда есть преданность, милосердие. Об этом нужно всегда говорить и снимать, а не плодить бесконечную стрельбу и мордобой. Рекомендую посмотреть мою "Гу-га" (полуторачасовая драма 1989 года о штрафбате в период войны, – УНИАН). Да, там полфильма стреляют, но есть и любовь, и дружба, и эротика, и грязь… На съемки мы выезжали непосредственно туда, где происходили реальные события: в Среднюю Азию с ее каракуртами, в Беларусь… Построили лагерь для штрафбата, ДОТы, ДЗОТы. Согласно сюжету, солдаты должны были падать в болото. Говорю: "Ложись", а они стоят. Скова командую: "Ложись", – игнорируют. Смотрят на меня и все… Повторялось так несколько раз. Потом один из них мне отвечает: "Сам ложись!". И мне пришлось лечь! Плюхнулся рядом с ними лицом в грязь, и только тогда легли и они. "Гу-га" – тяжелейший фильм, во всех отношениях. Как я его снял, сам не знаю.

"Принцесса на бобах" и "Дикая любовь" становились лидерами проката… А вы сами какой свой фильм считаете наиболее успешным, удачным?

Как ни странно, мне нравится "Вторжение". Он очень сердечный. Это такая простенькая, милая картина. И народ ее почему-то любит. (Премьера мелодрамы "Вторжение" состоялась 40 лет назад, действо развивается в годы Второй мировой войны. Одну из главных ролей сыграла Наталья Вавилова, – УНИАН).

Вы уже несколько раз упомянули глаза актеров – Маркив, Вавилова…

Люблю крупные планы. Вот в "Дикой любви" тоже нужны были глаза героини, но у актрисы Ксении Качалиной никак не получалось. Тогда предложил накапать ей в глаза "Атропин" (эти капли расширяют зрачки, – УНИАН). А она наотрез отказалась: мол, зрение ей, молодой и красивой, испортят. Тогда я вот что придумал. Говорю: "Идем вместе, сначала мне закапают, а потом – тебе". Только тогда она согласилась. В аэропорту, где по существу снималась финальная сцена, нашли доктора: в глаза капали и мне, и Качалиной... Елки-палки, я полчаса вообще потом ничего не видел…

Ваши ленты очень реалистичны, а финал порой кажется неоднозначным. В той же "Принцессе на бобах" Нина – героиня Елены Сафоновой –в конце уезжает от влюбленного в нее предпринимателя Пупкова (Сергей Жигунов), как кажется,в никуда… Объясните, они остались вместе? У них что-то получится в будущем или нет?

С Сафоновой мы сидели полночи, и разговаривали о том, что она должна сделать. Я сказал: "Лена, надо дать зрителям понять, что все будет хорошо. Но сделай это глазами". Мне показалось, что ей удалось. У Нины в финале просветленный взгляд, эскалатор останавливается. Значит, все будет хорошо. Другого пути нет – только к счастью.

То есть, вы не хотите, чтобы все было предельно ясно и просто как в американской "Красотке", где Ричард Гир с букетом поднимается по лестнице с Джулии Робертс?

Нет. Люблю, когда люди "разговаривают" молча. Хочу, чтобы зритель мыслил. Вот вы меня спросили насчет "Принцессы на бобах", значит, были не уверены. Задумались…

Действительно верите вреальность таких сказок со счастливым финалом?

Да. Я верю...

У вас есть какие-то творческие планы?

Недавно сказал, что больше ничего снимать не буду. Возможно, сказал это преждевременно. Меня буквально забросали сценариями. Есть кое-какие мысли. Но нужно сначала посоветоваться со своим телом. Я же не всегда буду самым реактивным в съемочной группе.

Лариса Козовая

Автор: Лариса Козовая

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