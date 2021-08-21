История любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны. Действо разворачивается в Мариуполе.

На 12-м Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) состоялась премьера фильма "Почему я живой" известного украинского режиссера Виллена Новака.

Как передает корреспондент УНИАН, премьера прошла при полном аншлаге, съемочную группу встретили бурными овациями.

Фильм снят на Одесской киностудии примерно за один год (работы над кинолентой начались летом прошлого года), но задумывался еще в начале 1990 годов. Однако на его производство не было средств.

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Проект удалось осуществить в связи с тем, что он получил государственную поддержку – картина была утверждена в качестве одного из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино.

По словам Новака, фильм носит автобиографический характер - поставлен по сценарию писателя Евгения Митько.

"Почему я живой" - история любви украинки и еврея в начале Второй мировой войны. Сюжетная линия разворачивается в Мариуполе и показывает жизнь украинской и еврейской семей. В их взаимоотношениях смешаны радость и печаль, любовь и ненависть, страсть и недоразумения.

Напомним, 12-й Одесский международный кинофестиваль стартовал 14 августа и продлится по 21 августа.

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Автор: Лариса Козовая