Девочка проживает со своей опекуншей.

Заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш в первый день нового года на своей странице в сети Фейсбук опубликовал фото с Анной Подвербной, дочерью старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной.

Как сообщает корреспондент УНИАН, девочка подросла и похудела, выглядит современным подростком. Блауш написал, что вчера поздравил всех самых близких.

"Хочу напомнить, еще не так давно мы были, как на второй фото, а сейчас такие как на первой. Две операции на глазах позади, красивые глаза и ровный взгляд. Изменения, которых так хотел ребенок, хотя и не позволяет ее так назвать, потому что говорит, что уже взрослая. Верьте в чудеса друзья мои, ведь все возможно. Аня верила и верит, поэтому верьте и вы", - написал заместитель председателя областного совета.

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В комментариях пользователи очень положительно оценили, как изменилась Аня, отметив, что "изменилась до неузнаваемости" и получила "шанс на счастливую жизнь".

Сейчас Анна Подвербная проживает со своей опекуншей.

Дочь Валентины Подвербной - что известно

Как сообщал УНИАН, весной 2024 года вокруг старейшей матери Украины Валентины Подвербной разгорелся скандал: ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, та якобы ее била, рвала на ней одежду и запрещала убирать дома.

Исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно забрать дочь у 78-летней матери из-за угрозы жизни ребенка и ненадлежащих условий его проживания. После пребывания в реабилитационном центре у девочки появилась опекунша.

Черниговка Валентина Подвербная родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

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